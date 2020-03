Julia und Sören Schwarz mit ihrem Sohn Lio (1). Am 27. Juni wollen die beiden Bielefelder kirchlich heiraten und anschließend mit etwa 100 Gästen im Uphof in Jöllenbeck feiern – wenn es das Coronavirus zulässt. Foto: André Best

Von André Best

Das Paar aus Bielefeld möchte am 27. Juni kirchlich heiraten. Ob die beiden in der evangelischen Johanniskirche „Ja“ sagen werden, ist ungewiss. Das Coronavirus könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Am 5. Mai 2018 haben Julia und Sören Schwarz standesamtlich geheiratet. Drei Monate später kam der kleine Lio auf die Welt. „Unser Plan war, später kirchlich zu heiraten, wenn das Familienleben mit Kind etwas eingespielt ist“, sagt Julia Schwarz.

Feier mit 100 Gästen

Eine richtig schöne Feier mit etwa 100 Gästen auf dem Uphof in Jöllenbeck – das ist trotz Corona noch immer der Plan. „Diese Feier ist uns natürlich sehr wichtig. Nicht nur für uns selbst, sondern wir möchten unserer Familie, unseren Freunden und Bekannten mit der Feier auch Danke sagen für die Unterstützung in den vergangenen Jahren“, sagt Sören Schwarz. Der 35-Jährige arbeitet bei der Stadt Bielefeld, seine Frau ist bei den Stadtwerken beschäftigt und möchte im August wieder anfangen zu arbeiten.

Aber zunächst gilt es, richtige Entscheidungen zu treffen. Alles ist weitestgehend vorbereitet. Die Einladungen sollen in Kürze verschickt werden. „Wir legen einen kleinen Zettel hinzu, dass die Trauung und die Feier auch noch abgesagt werden können“, sagt Julia Schwarz (33). „Wir schauen von Tag zu Tag und von Woche zu Woche“, ergänzt Sören Schwarz.

Gesundheit geht vor

In einem wunderschönen Brautkleid möchte Julia Schwarz vor den Traualtar treten. Das Kleid ist längst ausgesucht und bestellt. Am 31. März wäre der Termin zur Anprobe gewesen. Wegen Corona und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr muss dieser nun leider ausfallen. Mit der traurigen Folge, dass das Kleid per Post zugeschickt werden muss. „Das ist richtig schade. So ein Tag der Anprobe ist etwas Besonderes für jede Frau. Jetzt findet sie ohne eine fachliche Beratung statt. Aber irgendwie bekommen wir das schon hin“, hofft die Bielefelderin.

Und wenn die kirchliche Trauung nicht möglich sein wird? „Das wäre zwar sehr schade, aber eben auch nicht zu ändern“, sagt die Mutter des kleinen Lio. Ihr Mann ergänzt: „Natürlich würden wir die Trauung mit anschließender Feier dann gerne nachholen, aber darüber machen wir uns derzeit noch keine Gedanken. Zunächst ist es wichtiger, dass alle hoffentlich gesund bleiben.“

Mehr als 300 standesamtliche Trauungen in den nächsten Wochen

Im Bielefelder Standesamt sind in den nächsten Wochen mehr als 300 Trauungen geplant – trotz des Coronavirus. 104 im April, 133 im Mai und 113 im Juni. „Bislang gibt es keine Absagen“, sagt Esther Ungerland von der Stadt Bielefeld. Anders als in anderen Kommunen in OWL lässt die Stadt die standesamtlichen Trauungen unter Auflagen stattfinden. Nur die angehenden Eheleute, die Trauzeugen und, falls nötig, ein Dolmetscher dürfen ins Trauzimmer. Alle anderen Gäste müssen draußen warten – unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern.