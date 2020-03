Die menschenleere Ville close in Bielefelds Partnerstadt Concarneau. In der Altstadt tummeln sich sonst Tausende Touristen. Foto: Gilbert Salles

Von Kerstin Sewöster

Bielefeld/Concarneau (WB). Seit Dienstag steht das Leben still in Concarneau, der französischen Partnerstadt von Bielefeld. Wie in ganz Frankreich ist auch in der idyllischen Hafenstadt mit ihren gut 19.000 Einwohnern die Ausgangssperre verhängt worden. Wo sich sonst Tausende von Touristen tummeln, herrscht gespenstische Ruhe.

Im Gespräch berichtet Catherine Montfort aus Concarneau, die von der französischen Seite aus die deutsch-bretonische Freundschaft pflegt, über den Alltag unter außergewöhnlichen Umständen.

375 Euro Strafe

„Man hört die Vögel laut wie nie zuvor und freut sich sehr, wenn man mal Kinder in einem Garten spielen hört“, beschreibt Catherine Montfort, wie still es in Concarneau geworden ist. „Wir dürfen einkaufen gehen, müssen aber ein Formular ausfüllen“, sagt die 76-Jährige. Auf dem Formular, das sich die Bewohner im Internet ausdrucken oder aus der Tageszeitung schneiden, aber auch handschriftlich verfassen können, geben sie Namen und Adresse an. Außerdem kreuzen sie den Anlass für ihren Aufenthalt im Freien an und versichern per Unterschrift die Richtigkeit ihrer Angaben. „Wir können einen Haken machen für das Einkaufen, für die Arbeit, für unerlässliche Arzttermine oder wenn es wichtige Aufgaben gibt wie die Versorgung von älteren Menschen“, erzählt Montfort. Erlaubt sei Sport, aber nur alleine und in unmittelbarer Nähe des Wohnortes. Auch Einkaufen sei nur im nahe gelegensten Supermarkt erlaubt.

Und es finden Kontrollen statt. „Bis zu 375 Euro Strafe müssen gezahlt werden“, weiß Catherine Montfort. Die Maßnahmen findet sie drastisch, aber notwendig, „weil die Leute nicht hören“, wie sie sagt. Anfangs hätten sich vor allem junge Leute am Strand zum Surfen getroffen, jetzt sei alles gesperrt.

Catherine Montfort schildert ihre Eindrücke. Foto: WB Catherine Montfort schildert ihre Eindrücke. Foto: WB

Fälle von Corona-Infektionen direkt in Concarneau sind ihr nicht bekannt. Im Ort gebe es ein kleines Krankenhaus, das aber nicht über eine Intensivstation verfüge. Im ganzen Département Finistère, das die Spitze der bretonischen Halbinsel umfasst und gut 909.000 Einwohner zählt, waren laut Catherine Montfort am Donnerstag 50 Infizierte gelistet. Im Osten Frankreichs seien die Zahlen viel höher, meint Montfort: „Dort wissen sie nicht, wohin mit den Kranken.“

Auch „des achats compulsifs“, wie Hamsterkäufe auf französisch heißen, hat es bei den Freunden in Concarneau gegeben. „Die Menschen haben wie verrückt eingekauft“, berichtet Catherine Montfort. Aber es sei schon wieder etwas ruhiger geworden.

Gegenbesuch noch offen

Ein wenig mit Sorge blickt die Freundschaftsbeauftragte auf den bestehenden Besuch in Bielefeld, der für die Pfingsttage geplant ist. „Wir müssen sehen“, sagt sie. Im vergangenen Jahr wurde mit einer großen Delegation aus Bielefeld der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Concarneau gefeiert. In diesem Jahr soll der Gegenbesuch stattfinden. Ein Vorbereitungstreffen, das Ende März geplant war, mussten die Franzosen wegen der Ausgangssperre, die zunächst für 14 Tage gilt, verschieben.

Bereits abgesagt wurde der Schüleraustausch mit Concarne aus britischer Partnerstadt Penzence. Und in den Osterferien, sonst der Auftakt der Touristensaison, wird es voraussichtlich leer bleiben in der Ville close, der historischen Altstadt, in der sich sonst Menschenmengen treffen, um Spezialitäten wie herzhafte Crêpes (galettes bretonne), Apfelwein (cidre) oder Kuchen (far breton) zu kosten.