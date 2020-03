Bielefeld (WB). Auch die Bielefelder Band „Randale“ steckt wegen der kompletten Absage aller Konzerte in einer wirtschaftlichen Krise. Wann die Band wieder auf der Bühne stehen darf, ist im Moment nicht absehbar. Die Haupteinnahmequelle der Band ist damit dahin. Zwei der Bandmitglieder machen die Kindermusik hauptberuflich, einer semiprofessionell.

Aus diesem Grunde plant die Band irgendwann Wohnzimmerkonzerte. Derzeit ruht jedoch der Probenbetrieb, lediglich Sänger Jochen Vahle bleibt für die Band aktiv. Jeden Tag postet er ein kurzes umgetextetes Lied auf der Facebook-Seite der Band und bei Instagram. Die Songs kommen bei den Fans gut an und werden geteilt und tausendfach angeschaut.

Vier Videos

Bereits vier Videos wurden veröffentlicht https://youtu.be/nfpgYg7xdHY . Aus dem Zähneputzen-Klassiker „Immer schön die Zähneputzen” (Biberlied) wurde „Immer schön die Händewaschen”. Der Hardrockhase Harald reinigt sich auch fleißig die Hände („Wer ist der sauberste Hase im Wald”). Und der Punkpanda Peter bleibt brav zu Hause: „Punkpanda Peter, der bewegt sich keinen Meter, er bleibt brav zu Haus, dafür gibt es fett Applaus!”. Neuester Streich: der „Randale“-Hit „Superdoof”: „Zu Hause bleiben müssen – doof!”. Die Männer von „Randale“ wollen ihre Fans damit in den schwierigen Zeiten aufmuntern und auch ein Lebenszeichen der Band senden.

„Helfen kann man uns im Moment übrigens am besten mit dem Bestellen von CDs und T-Shirts in unserem Internetshop“, erklärt Jochen Vahle. „In den letzten Tagen wurde davon auch schon viel Gebrauch gemacht. Die Umsätze ziehen an. Aber wie lange hält das an?“