Aus der Eingangstür ihres Ladens schaut Jacqueline Brinkmann aus Bielefeld nur für das Foto. Immer samstags will sie vor dem Geschäft Ware präsentieren, die die Kunden ohne Kontakt zu ihr aussuchen und kaufen können. Das Geld kommt in den Briefkasten. Foto: Hendrik Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Der Wind weht noch frisch, aber in den Sonnenstrahlen leuchten die frühlingshaften Farben von Kissen und Decken, flattern bunte Bänder und verbreiten hölzerne Hasenfiguren gute Laune und Vorfreude auf das Osterfest. Ihr Ladengeschäft, in dem sie Deko-Artikel, Einrichtungsgegenstände, Schmuck und einige Modeartikel wie Schals und Taschen verkauft, musste Jacqueline Brinkmann in Zeiten der Corona-Krise schließen. Um dennoch den Verkauf nicht ganz einstellen zu müssen, bietet sie ihre Ware nun auf außergewöhnliche Weise an.

Vor dem Laden am Schnatsweg in Bielefeld-Jöllenbeck hat sie auf Bänken und Tischen eine Auswahl dekoriert, die sich die Kunden ansehen können, ohne das Geschäft betreten oder der Inhaberin begegnen zu müssen. So können sie in Ruhe aussuchen, stöbern und auch kaufen – bezahlen können sie ganz einfach, in dem sie das Geld in den zur improvisierten Kasse umfunktionierten Briefkasten einwerfen.

Keine Angst

Immer samstags von 10 bis 14 Uhr will Jacqueline Brinkmann nun diese ungewöhnliche Verkaufsidee anbieten. „Wir versuchen alles, damit es weiter geht und wir für unsere Kunden da sein können.“ Und dass jemand die Situation ausnutzt, davor hat sie keine Angst. „Ich vertraue den Kunden“, sagt die 31-jährige.

Gegründet hat sie ihr Geschäft „Jacques Interieur & Fashion“ im Juni 2019. Entstanden sei dieses, weil ihr Mann Max seit 2016 einen Handel mit aus Bauholz gefertigten Möbeln betreibe, „und für die Fotos habe ich diese immer schon entsprechend dekoriert“, erzählt Jacqueline Brinkmann.

Online-Handel

Als dann die Nachfrage nach den Deko-Artikeln immer größer geworden sei, habe sie auch dafür einen Online-Handel gestartet. Doch viele Kunden wollten offenbar die Ware selbst im Augenschein nehmen und sich beraten lassen und kamen in die Lagerräume am Schnatsweg. „Deshalb haben ich dann im vergangenen Sommer ein Geschäft vor Ort in Jöllenbeck geöffnet“, so die Geschäftsfrau.

Harter Schnitt

Seitdem sei der Laden, obwohl abseits gelegen, gut angenommen worden – bis nun die Zwangsschließung durch die Corona-Krise kam. Und auch ihr zweiter Geschäftsbereich – die Ausstattung mit Dekoration für Hochzeiten, Veranstaltungen und Unternehmen – liege nun völlig brach. Dadurch gebe es massive Einbußen, bedeute die Situation für ihr noch junges Geschäft einen „harten Schnitt“. Doch sie versuche alles, um das Geschäft am Leben zu erhalten, betont Jacqueline Brinkmann. „Wir bieten auch einen Lieferservice für Kunden aus dem Umkreis an“, sagt sie. „Und wir bieten die Ware zum Bestellen in den sozialen Netzwerken an. Ein Online-Shop ist in Planung.“

Und trotz aller Schwierigkeiten will sie sich ihren Optimismus erhalten. „Wir geben nicht auf“, sagt die 31-Jährige. Sie hoffe nun, dass ihr die Kunden treu bleiben und nicht ausschließlich im Internet einkaufen würden. Und wenn die Krise überstanden sei, habe sie auch schon einen Plan. „Dann wollen wir hier bei uns ein Fest feiern. Egal, ob es ein Sommer- oder Herbstfest wird.“