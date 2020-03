Von Christian Althoff

Bielefeld/Höxter/Herford/Minden (WB). In Bielefeld und im Kreis Höxter bekommen Bürger, die bei der Polizei eine Anzeige erstatten wollen, Mundschutz und Einmalhandschuhe ausgehändigt. Das kommt nicht überall gut an.

Die Ausstattung kritischer Bereiche mit Schutzausrüstung ist in Nordrhein-Westfalen noch immer unzureichend. Noch am Freitag sagte Michael Maatz, der stellvertretende Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), in den meisten Polizeibehörden Nordrhein-Westfalens gebe „nur wenige Schutzanzüge und deutlich zu wenig Einmalhandschuhe”. Und Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) veröffentlichte einen dringenden Aufruf an Firmen, Handwerker, Händler und Privatpersonen, möglicherweise vorhandene Masken, Handschuhe und Kopfhauben zu spenden. „Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel werden knapp, und sie zu beschaffen ist sehr schwierig”, sagte Clausen.

„Verschwenden wertvoller Ressourcen”

Dennoch entschied sich die Bielefelder Polizei, das kostbare Gut zu verteilen. Sie erklärte am Freitag: „Für Besucher gilt die generelle Anordnung, Handschuhe und Atemschutzmasken zu tragen. Sie werden beim Betreten der Dienstgebäude von Pandemiehelfern der Behörde ausgehändigt.” Auch in Höxter werden Bürger nach Auskunft der dortigen Polizei so ausgestattet.

Ein Bielefelder Internist sagte, er halte das für ein Verschwenden wertvoller Ressourcen. „Jede Kassiererin im Supermarkt, die wahrscheinlich mehrere hundert Kontakte am Tag hat, bekommt keine Maske, aber hier wird die Schutzausrüstung für kurze Behördenversuche verschwendet, obwohl selbst Ärzten Schutzausrüstung fehlt. Und wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt.” Abstand halten und Händewaschen seien im Moment noch ausreichend.

Andere Schutzmaßnahmen

Sonja Rehmert, Sprecherin des Bielefelder Polizeipräsidiums: „Die Entscheidung wurde unter Einbindung unseres Polizeiarztes und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts von unserer Behörde getroffen.” Da man nicht wisse, ob Besucher infiziert seien, versuche man, das Risiko mit Atemschutzmasken und Handschuhen zu mindern.

Die übrigen Polizeibehörden in Ostwestfalen-Lippe haben andere Schutzmaßnahmen für ihre Mitarbeiter getroffen. So nimmt die Wache in Herford die Personalien des Anzeigeerstatters auf, der dann von der Kripo angerufen wird. In Minden werden Besucher gebeten, im Auto zu warten, bis sie telefonisch hereingerufen werden, um Begegnungen mehrerer Menschen zu vermeiden. Anzeigen werden dann, wie auch im Kreis Lippe, in einem besonders großen Raum aufgenommen, in dem der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.