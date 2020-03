Bielefeld (WB). In Bielefeld sind fünf weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 98 Personen an.

1348 Menschen in Bielefeld befinden sich mittlerweile in häuslicher Quarantäne. Das sind fünf weniger als am Vortag. Diese Zahlen teilte die Stadt Bielefeld am Montag, 23. März (Stand 12 Uhr) mit.