Bielefeld (WB/hz). Seit 12 Uhr am Montag (23. März) ist auch der Wertstoffhof Mitte in Bielefeld geschlossen. „Wegen des hohen Andrangs kann die Sicherheit der Anlieferer auf dem Wertstoffhof nur so gesichert werden“, sagt Andreas Geisler vom städtischen Umweltbetrieb.