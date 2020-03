Von Kerstin Sewöster

Es gibt Erklärvideos und zusätzliche Bildungsangebote im Internet, die kindgerecht die notwendigen Veränderungen im Alltagsleben erläutern. Und gegen die Angst hilft sprechen, mit Eltern, Geschwistern und bei Telefonaten mit Freunden und Großeltern. Die Hundeklasse der Grundschule Am Homersen hat noch ein ganz besonderes Ritual, das die Schüler zusammenhalten und wissen lässt, dass auch ihre Klassenlehrerin in Gedanken bei ihnen ist. Angeregt von Michaela Rosenstock entzünden sie an jedem Abend um 19 Uhr eine Kerze und denken an ihre Mitschüler und Freunde. Die beiden Viertklässlerinnen Rosa und Lisan haben dieses Ritual quasi gemeinsam begonnen: via face-time per Mobiltelefon haben sie ihre Kerzen gemeinsam entzündet.

Angst um Oma und Opa

Für das Ritual hat Klassenlehrerin Michaela Rosenstock auf die Idee eines Pfarrers aus dem Ruhrgebiet zurückgegriffen, der das Gemeinschaftsgefühl in Zeiten geschlossener Kirchen stärken wollte. Michaela Rosenstock hält auch trotz der Schulschließung den Kontakt zu ihren Viertklässlern, bevorzugt über E-Mail. „Es ist gerade alles so anders“, „ich habe Angst um Oma und Opa“, „ich vermisse meine Freunde“ seien Sätze, die sie häufig lese, erzählt die Pädagogin.

Die Kerze stelle ein Stück Verbundenheit dar. Ihre eigene Kerze hat die Lehrerin mit einem Foto ins Internet gestellt, sie kann jederzeit von den Schülern angeschaut werden.

Ritual Kerze anzünden

Lisan und Rosa verpassen seitdem an keinem Abend das Anzünden der Kerze. Die beiden Neunjährigen sind beste Freundinnen seit der ersten Klasse und dürfen zur Zeit nur telefonieren oder auch mal per Videochat miteinander spielen. Ihre Eltern halten sich strikt an die Regeln. Lisan macht bereitwillig mit, denn sie macht sich große Sorgen um ihre Großeltern, die in der Wohnung über ihr wohnen. Sie schreibt Briefe, telefoniert oder winkt Opa durch die Fensterscheibe zu.

Positives Feedback

Auch Rosa macht sich manchmal Sorgen und vor allem vermisst sie ihre Freundin. „Wenn ich die Kerze anzünde und ganz fest an Lisan denke, geht es mir besser“, meint die Neunjährige. Dass sie mit ihrer Lehrerin in Kontakt bleiben und ihr von ihrem Alltag Zuhause berichten kann, findet Rosa gut. „In der Schule zusammen mit den anderen macht mir das Lernen viel mehr Spaß“, hat sie beispielsweise Michaela Rosenstock geschrieben. Und ihr Fotos von der Hausaufgabe, einem Plakat, geschickt. „Ich möchte ja wissen, wie sie das findet“, sagt die Viertklässlerin.

Michaela Rosenstock hat viel positives Feedback von den Eltern bekommen, die bereitwillig abends die Streichhölzer bereitlegen. „In Zeiten, in denen das normale Leben wegbricht, kann das Gefühl, nicht allein zu sein, ein bisschen Stabilität geben“, meint Michaela Rosenstock.