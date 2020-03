Auf der Kreuzung Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg kam es an Allerheiligen vergangenen Jahres zu einem Unfall zwischen drei Autos. Grund für die Karambolage soll ein illegales Autorennen auf der Eckendorfer Straße gewesen sein. Foto: Christian Müller

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Nach einem illegalen Autorennen mit mehreren Verletzten an Allerheiligen vergangenen Jahres auf der Eckendorfer Straße hat Staatsanwalt Dr. Leenert Klattenberg Anklage erhoben. Zwei Männern (32/33) aus Werther soll demnächst der Prozess vor einem Schöffengericht gemacht werden.

Bei einem der Angeklagten soll es sich um einen Rocker der Hells Angels handeln, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der andere Angeklagte soll Verbindungen zur Rockerszene haben.

Der Unfall am 1. November 2019 gegen 10.25 Uhr auf der Kreuzung Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Nach der Meldung, dass sich Angehörige der Bielefelder Rockerszene an jenem Feiertag ein Autorennen geliefert haben sollen und drei Fahrzeuge mit Totalschaden auf der Straße in Richtung stadtauswärts stehen, eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Unfallort. Bei einem der beteiligten Autos, einem schweren Mercedes-SUV, handelt es sich WESTFALEN-BLATT-Informationen zufolge um den Wagen des Bielefelder Hells Angels-Chefs.

Mehrere Ampeln bei Rotlicht missachtet

Zeugen wollen gesehen haben, dass der große Mercedes, angeblich gesteuert vom 33-jährigen Angeklagten, und der VW Golf GTI des 32-Jährigen auf der Eckendorfer Straße stadtauswärts mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein sollen. Nachdem mehrere Ampeln bei Rotlicht missachtet worden sein sollen, kam es auf der Kreuzung Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg zum Zusammenstoß mit dem Fahrer (36) eines Kleinwagens des Deutschen Roten Kreuzes. Der Mercedes und der Golf GTI sollen bei Ampelrotlicht in die Kreuzung eingefahren sein, als der VW UP des DRK auf dem Schelpmilser Weg in Richtung Heeper Ortskern unterwegs war.

Der schwere Mercedes-SUV soll auf der linken Fahrspur frontal vor die Beifahrerseite des Kleinwagens gekracht sein. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes gegen den neben ihm fahrenden Golf, der nach rechts von der Straße abkam.

Rocker hatten andere Sorgen

„Wenn ich etwas später gebremst hätte oder nur einen halben Meter weiter auf die Kreuzung gefahren wäre, dann wäre ich jetzt wohl tot”, sagte der Fahrer des DRK-Kleinwagens später dem WESTFALEN-BLATT. Der Pflegedienst-Mitarbeiter erlitt beim Zusammenstoß Verletzungen an der Hüfte und eine posttraumatische Belastungsstörung.

Obwohl des Fahrer des Mercedes-SUV und sein Beifahrer ebenfalls verletzt worden waren, hatten die Rocker zunächst andere Sorgen. Von der Polizei hieß es damals an der Unfallstelle, dass die Männer sich erst einigen mussten, wer denn am Steuer des schweren Mercedes GLE gesessen hätte.

Den beiden Angeklagten soll demnächst der Prozess wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung gemacht werden. Dem angeblichen Fahrer des Mercedes droht im Falle einer Verurteilung eine längere Haftzeit hinter Gittern. Der 33-Jährige ist unter anderem wegen Flucht- und Trunkenheitsdelikten im Straßenverkehr vorbestraft. Zuletzt wurde er vom Landgericht Koblenz zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er in Geschäfte mit gefälschter Markenware verwickelt gewesen sein soll.

Ein Termin für den Prozess wegen des illegalen Autorennens steht noch nicht fest.

Das sagt das Gesetz

Seit 2017 gelten illegale Autorennen als Straftat und nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sagt Bielefelds ADAC-Sprecher Ralf Collatz. „Wer aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt wird, dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. Zudem kann das Tatfahrzeug eingezogen werden.“ Eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe drohe, wenn jemand ein illegales Autorennen ausrichte oder durchführe, daran teilnehme oder mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fahre, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Collatz: „Wer dabei andere Menschen oder Gegenstände von bedeutendem Wert gefährdet, muss bei fahrlässiger Begehung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Handelt derjenige vorsätzlich, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.“ Und: „Werden dabei Menschen getötet oder schwer verletzt, beträgt die Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahre.“