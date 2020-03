Bielefeld (WB/mdel). Mit einem Brief hat sich Rektor Gerhard Sagerer an die Studenten der Uni Bielefeld gewandt. Darin geht er davon aus, “dass das Sommersemester nicht als Präsenzsemester stattfindet, das aber eine größtmögliche Anrechnung von alternativen Studien- und Prüfungsleistungen möglich sein wird.“ Weiterhin setze sich die Uni-Leitung dafür ein, dass auch die BAföG-Berechtigung um ein Semester verlängert werde.

Geschlossen wird das Universitätsgebäude für den Publikumsverkehr. Geöffnet sind der Haupteingang des Hauptgebäudes und der Eingang am Wachlokal zum Gebäude X. „Die Universität darf nur noch von Personen betreten werden, die noch vor Ort arbeiten müssen oder Medien in der Bibliothek ausleihen“, heißt es in der Mitteilung.

„Leider können viele Fragen aktuell nicht beantwortet werden“

Die Bibliothek sei auf einen reduzierten Basisdienst nur für Beschäftigte und Studierende der Uni Bielefeld umgestellt. Es könnten nur Medien ausgeliehen werden, die für das Studium unabdingbar seien und nicht elektronisch zur Verfügung stünden. Eine persönliche Beratung könne nur noch elektronisch stattfinden (per Mail, Chat oder Telefon). Die Lesesäle seien gesperrt. Das Studierendenwerk habe die Mensa und die Cafeterien geschlossen.

„Mir ist sehr bewusst, dass die aktuelle Situation für Sie sehr schwierig ist. Vielleicht bekommen Sie sogar finanzielle Probleme, da Ihre Jobs – ob in der Gastronomie oder Handel – wegfallen. Sie haben sehr viele Fragen. Leider können viele der Fragen aktuell nicht beantwortet werden. Wir warten vielfach auf Entscheidungen des Bundes und des Landes. Ich kann Ihnen versichern: Wo wir etwas selbst regeln können, werden wir dies sehr kulant tun. Ich muss Sie aber um Geduld bitten“, schreibt Sagerer.