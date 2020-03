Olaf Klötzer und Saskia Meyer zeigen, wie es geht: In Zeiten geschlossener Geschäfte wegen des Coronavirus kommt nicht der Kunde in den Laden, sondern der Lieferdienst zum Kunden. Das versprechen die Bielefelder Altstadt-Kaufleute. Foto: Bernhard Pierel

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Mehr als 50 Einzelhändler aus der Bielefelder Altstadt haben in Zeiten der Coronavirus-Krise mit geschlossenen Geschäften ein deutliches Zeichen gesetzt. „Wir liefern“, lautet das Versprechen der Geschäftsleute. Weil die Kundschaft nun nicht mehr in den Laden kommen kann, um Kleidung, Uhren oder andere Artikel außerhalb des Lebensmittelsortiments zu kaufen, geht der Kontakt zum Bestellen über Telefon und das Internet.

Gekauft werden kann nach persönlicher Beratung am Telefon oder direkt von der Homepage des Geschäfts, dann wird innerhalb des Bielefelder Stadtgebietes geliefert. Olaf Klötzer vom gleichnamigen Feinkostgeschäft geht noch einen Schritt weiter. „Wir liefern in ganz Ostwestfalen und darüber hinaus“.

„Das ist eine Chance, um weiter zu machen“, sagt Saskia Meyer von der Boutique Herzstück am Gehrenberg, warum sie bei der Aktion mitmacht.

50 Händler machen mit

Bei ihr im Geschäft stapeln sich inzwischen die Pakete. „Ich versende die Ware portofrei innerhalb Deutschlands“, erklärt die Geschäftsfrau den Fortgang des Handels bei geschlossener Ladentür. In der direkten Umgebung stellt Saskia Meyer auch schon mal kurz entschlossen persönlich zu. Wie am Sonntag an der Detmolder Straße, wo sie kurz anklingelte und das Paket vor die Haustür legte.

„Mehr als 50 Händler sind schon dabei. Tendenz steigend“, sagen Henner Zimmat und Marcus Langer von der Werbeagentur „extrem beweglich“. Die Agentur steuert die Kampagne „Wir liefern“ der Altstadt-Kaufleute. Was der Online-Handelsgigant Amazon könne, dass könnten auch Bielefelds Einzelhändler. „Nur besser. Wir bieten telefonisch Beratung von Händlern mit langjähriger Berufserfahrung. Das macht Amazon nicht“, betont Langer. An der Aktion „Wir liefern“ würden sich Kaufleute von der Apotheke über den Schmuck- und Uhrenverkäufer bis zum Lieferdienst für frisches Essen beteiligen. „Lieferung und Service sind schnell, persönlich und direkt.“

Solidarität

Die Kaufmannschaft Altstadt nutze die Zeit der Krise, um ein klares Zeichen zu setzen, heißt es in einer Erklärung. Händler, Gastronomen, Hoteliers und Dienstleister kämpften derzeit um ihre Existenz. „ Solidarität mit ihnen ist das Gebot der Stunde . Wir sind davon überzeugt, dass auch diese herausfordernde Zeit durch gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt gemeinsam gemeistert werden kann und wir das Beste aus der Situation machen werden. Helfen Sie mit“, lautet der Appell der Kaufleute an ihre Kundschaft.

Es gehe darum, einen Teil des Handels weiter am Leben zu erhalten, sagt Henner Zimmat. Als am Freitag die Aktion „Wir liefern“ per Newsletter den Mitgliedern der Kaufmannschaft Altstadt vorgestellt worden sei, „war die Resonanz gigantisch“. „Wir arbeiten mit einem Team seit Freitag durch“, berichtet Zimmat.

Er hat für die Kunden folgende Botschaft parat: „Die Kommunikation findet weiter statt. Die Kunden können ihre Händler anrufen und mit ihren Händlern sprechen. Wir rufen jetzt auf, damit es nach der Krise noch eine Kaufmannschaft in der Altstadt gibt.“

Die Zahl der Kaufleute, die sich an der Aktion „Wir liefern“ beteiligen können, ist nicht auf die Bielefelder Altstadt beschränkt. „Mitmachen können alle, die sich in der Innenstadt oder an der Peripherie befinden“, sagt Zimmat.

Alle Händler, die sich an der Aktion beteiligen wollen, finden die Infos im Internet unter: www.bielefeld-altstadt.de .