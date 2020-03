Bielefeld (WB/hz). Bei einem Unfall am Montagabend auf dem Ostwestfalendamm in Bielefeld sind eine Mutter und ihr Sohn (5) schwer verletzt worden. Die 38-Jährige am Steuer eines VW Polo hatte die Kontrolle über den Kleinwagen verloren. Sie soll unter Drogen gefahren sein. Das Auto überschlug sich.