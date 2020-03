Vertreter mehrerer Initiativen stellen in der neuen Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel-Tisch Bielefeld sicher, dass Bedürftige auch in der Corona-Krise weiter mit Lebensmitteln versorgt werden (hinten von Links): Udo Altenhöner, Uli Wienstroth und Michael Gugat sowie (vorne von links) Andreas Dumsch, Franz Schaible, Matthias Blomeier und Klaus Milsmann. Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Um die eigenen Mitarbeiter und auch die Kunden vor einer Corona-Infektion zu schützen, haben nun auch die ehrenamtlichen Initiativen, die gespendete Lebensmittel an Bedürftige verteilen, die jeweilige Lebensmittelausgabe eingestellt. Um aber auch – und gerade – in Zeiten der Corona-Krise die Betroffenen weiter zu versorgen, liefern sie jetzt die Lebensmittel direkt an die Menschen aus und koordinieren diese Hilfe nun gemeinsam.