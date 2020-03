Bielefeld (WB/hz). Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend zwischen Schröttinghausen und Niederdornberg-Deppendorf sind zwei Autofahrer verletzt worden. Die Retter von der Feuerwehr mussten einen eingeklemmten Fahranfänger (19) aus seinem völlig deformierten VW Golf befreien. Der junge Bielefelder wurde schwer verletzt in die Klinik Gilead gefahren.

Polizeiangaben zufolge wollte der 19-Jährige mit seinem silberfarbenen Golf 4 gegen 20.05 Uhr von der Deppendorfer Straße nach links auf die Beckendorfstraße in Richtung Werther abbiegen. Dabei übersah der Fahranfänger offenbar einen Bielefelder (39), der mit seinem weißen Hyundai i30-Kombi auf der Beckendorfstraße vom Einkauf in Werther kommend nach Schröttinghausen wollte.

Der Hyundai krachte etwa in Höhe der B-Säule in die Fahrerseite des abbiegenden Golf. Der VW wurde um die eigene Achse geschleudert und landete vor der Bushaltestelle Voß auf einer Wiese. Der Hyundai schoss über die Gegenfahrbahn und blieb in der Böschung stehen.

Polizei stellt die Unfallautos sicher

30 Feuerwehrleute von der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Löschabteilungen Niederdornberg-Deppendorf sowie Großdornberg und Mitarbeiter des Rettungsdienstes eilten nach Alarm mit neun Fahrzeugen, darunter drei Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, zur Unfallstelle.

Bei einer sogenannten Schnellrettung wurde das Dach des VW abgetrennt und der im Fußraum eingeklemmte 19-Jährige befreit. Nach Versorgung des aus Spenge angerückten Notarztes (zuständig für den Bielefelder Norden) brachte eine Rettungswagenbesatzung den jungen Bielefelder in die Klinik Gilead. Der leicht verletzte Hyundai-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Mitte transportiert.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten und die folgende Unfallaufnahme war die Beckendorfstraße etwa eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Die beiden total beschädigten Unfallautos wurden von der Polizei für weitere Ermittlungen sicher gestellt. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.