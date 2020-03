Die Zahl der Corona-Fälle ist in Bielefeld von 104 auf 120 angestiegen. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/abe). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Bielefeld deutlich angestiegen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren am Mittwoch, 25. März (Stand: 12 Uhr), 120 Menschen am Coronavirus erkrankt.