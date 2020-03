Von Kerstin Sewöster

„Die Leute wollen es sich jetzt Zuhause schön machen. Das ist wichtig für die Seele“, sagt auch Marktbeschickerin Nicole Schnur vom Blumenstand Walisko, die Blühendes auf dem Reichowplatz in Sennestadt anbietet. Eine Kundin beschreibt ihren Seelenzustand in Zeiten der Pandemie mit einem Zitat von Hans Christian Andersen: „Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben.“

Waren werden auch geliefert

Bei aller Frühlingsstimmung ist doch auch auf den Wochenmärkten die Sorge vor der Corona-Infektion deutlich zu spüren. Mit Kreidestrichen auf dem Asphalt und auf Schildern bitten die Marktbeschicker ihre Kunden darum, den Mindestabstand einzuhalten. Und die halten sich dran. Rainer Drewski hat deshalb vorerst Abstand genommen von weiteren Sicherungsmaßnahmen. „Wir haben überlegt, den Stand noch mehr abzuschirmen und die Leute einzeln an den Produkten vorbeizuleiten“, erzählt er. Das hätte aber auch einen höheren Personaleinsatz von zwei bis drei Mitarbeitern erfordert.

„Die Menschen haben begriffen, dass sie Abstand halten müssen “, stellt Katharina Hinze vom Biolandbetrieb Ulenburg auf dem „Siggi“ fest. Die Selbstbedienung haben sie und ihre Kollegen abgeschafft. Auch am Stand von Kevin Kordes in Sennestadt ist Selbstbedienung nicht mehr angesagt. „Die Ware wird nur noch von uns angefasst. Es gibt hier außerdem keine Einkaufswagen, keine Klimaanlagen und jeder hat seinen eigenen Korb dabei. Das gibt den Kunden ein Gefühl von Sicherheit“, so Kordes. Vor kurzem erst hat er den Obst- und Gemüsestand von seinen Eltern übernommen, die weiterhin Käse und Fleisch auf Wochenmärkten feilbieten. Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat er eine neue Geschäftsidee schneller umgesetzt als geplant. „Wir liefern die Waren auch nach Hause“, sagt Kevin Kordes. Zur Zeit sind die Liefertermine noch an die Sennestädter Wochenmarkttage Mittwoch und Samstag gebunden, aber ein Onlineshop sei in Arbeit.

Kaffee in Pappbechern

Das dürfte die Menschen beruhigen, denen sogar der Besuch auf dem Wochenmarkt zu gefährlich erscheint. Eine Besucherin auf dem „Siggi“, die lieber nicht genannt werden möchte, hat schon Erfahrungen damit gemacht. „Als ich Nachbarn erzählt habe, dass ich auf den Wochenmarkt gehe, haben sie mich als unverantwortlich beschimpft.“

Indes brummt das Geschäft am Verkaufsstand von Bußmanns Backwerk auf dem Siegfriedplatz. Dort stehen die Leute an, um einen Becher heißen Kaffee zu bekommen. Mitarbeiterin Sabine Bröckling achtet darauf, dass Abstand gehalten wird und „vertreibt“ die Kaffeetrinker vom Thresenbereich. „Ich darf nur Café to go anbieten, sonst verliere ich meine Ausschanklizenz. Vor Coronazeiten hatte ich hier mehrere Stehtische“, erzählt sie. Die Kunden stört das nicht. Sie setzen sich vor der nahen Bürgerwache, wo ebenfalls alle Sitzgelegenheiten entfernt wurden, auf den Boden.

Das Geschäft von Sabine Bröckling läuft wie immer, nur etwas schmerzt die Marktbeschickerin: Dass sie den Kaffee nur noch in Pappbechern ausschenken darf.