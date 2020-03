Von Jens Heinze

Die 63-Jährige weiß, dass in Coronavirus-Krisenzeiten viel Verunsicherung unter den Patienten herrscht. Selbst einige Ärzte würden mangels Kenntnis behaupten, die Praxen seien geschlossen und keine Rezepte zur Behandlung ausstellen. „Wir werden auf ärztliche Anweisung aktiv“, sagt die Inhaberin einer Physiotherapiepraxis an der Jöllenbecker Straße. Ilse Wagner: „Verordnete Massagen sind ebenso möglich wie Krankengymnastik am Gerät.“ Per Erlass der NRW-Landesregierung seien lediglich Massagesalons geschlossen, die sogenannte „Wohlfühl-Behandlungen“ anbieten würden.

Angst vor Corona

Vom Verband „Physio Deutschland“ heißt es: „Zahlreiche Patienten sagen aus Angst vor der Corona-Welle ihre Termine ab. Viele unserer Patienten gehören zur Risikogruppe und bleiben nun lieber zuhause. Viele glauben aber auch, dass die Praxen aufgrund der verhängten Kontaktverbote geschlossen sind.“ Das sei aber nicht korrekt, sagt Ilse Wagner. Physiotherapeuten seien systemrelevant, dass heißt, sie gehören ausdrücklich zum Kern der Gesundheitsversorgung wie Krankenhäuser, Ärzte und Apotheker auch. „Sie dürfen – und müssen – weiterhin Patienten behandeln.“

Für Schutz ist gesorgt

Karsten Stolle, Inhaber eine medizinischen Massage- und Physiotherapie-Praxis an der Marktstraße, liest jeden Morgen die neuen Mitteilungen seines Verbandes zur aktuellen Coronavirus-Lage. Distanz zum Patienten ist in seinem Beruf oft nicht möglich, aber Stolle will wissen, welche aktuellen Empfehlungen es gibt. Fachkollegin Ilse Wagner erklärt, was für Schutzmaßnahmen Physiotherapeuten ergreifen. „In unserer Praxis tragen alle Mitarbeiter Mundschutz. Es gibt Desinfektionsmittel für Therapeuten und Besucher.“ Es würden nie mehr als zwei Patienten gleichzeitig behandelt. Die Anmeldung der Praxis sei mit einer Plexiglasscheibe geschützt, niemand komme ins Wartezimmer, es würde direkt zur Behandlung gebeten. „Wer zu früh kommt, der muss draußen warten. Am besten im Auto“, sagt die Frau vom Fach. Und ergänzt: „Wir machen auch Hausbesuche. Die übernimmt ein Kollege, der Atemmaske mit Filter trägt.“

Nicht wenige Physiotherapeuten sind in diesen Tagen kreativ und nähen zum Schutz der Patienten ihre Atemschutzmasken selbst. Anleitungen dazu gibt es im Internet. „Bleiben Sie gesund“, wünscht Therapeut Karsten Stolle seinen Patienten und Berufskollegen.

Der Verband fordert finanzielle Soforthilfen

Ob Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen – unter den Heilmittelerbringern wächst in diesen Tagen allerorts die Verzweiflung, heißt es vom Fachverband Physio Deutschland. Grund sei, dass wegen der Corona-Krise immer mehr Patienten ihre Behandlungstermine absagen würden. Die selbstständigen Praxisinhaber und deren Angestellte bringe das immer näher an den Rand des wirtschaftlichen Ruins. „Sollten die Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, wird dies auch bei uns nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen, was am Ende allen Patienten schadet, weil es Heilungsprozesse verzögert oder unmöglich macht“, teilt der Verband mit.

Der Verband fordert finanzielle Soforthilfen von der Gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen. Für die Krankenkassen sei das ein Nullsummenspiel, weil die Kassen die Behandlungen bereits in den Budgets eingeplant hätten. Den Heilmittelerbringern rette das deren Existenz– und darauf komme es im Moment mehr denn je an. Andernfalls sei die Versorgung mit Heilmitteln in der Zukunft gefährdet.