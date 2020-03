Damit im Juli die Hauptbauphase am Bielefelder Jahnplatz starten kann, verlegen und erneuern die Stadtwerke Bielefeld derzeit die Versorgungsleitungen in der Herforder Straße. Foto: Thomas F. Starke

Am kommenden Montag, 30. März, beginnen umfangreiche Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung, die die Herforder Straße in Höhe des ehemaligen Kinos “Skala“ quert. Die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße werden voraussichtlich bis Mitte April stattfinden.

Für den Auto- und Fahrradverkehr wurde ein Umleitungskonzept entwickelt: In Richtung Stadthalle kann der Verkehr bis Höhe Café Europa fahren und dann in die Friedrich-Verleger-Straße abfließen. Vom Willy-Brandt-Platz kommend wird die Herforder Straße zur Sackgasse. Das Q-Parkhaus in der Herforder Straße neben der „Skala“ ist weiterhin erreichbar. Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmerwerden ausgeschildert.

Grundstücke sollen erreichbar bleiben

Darüber hinaus werden die laufenden Arbeiten entlang der Herforder Straße stadtein- und stadtauswärts fortgesetzt. Es erfolgen Arbeiten an Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen.

Da die Straßen derzeit durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger stark frequentiert sind, ist die zu erwartende Belastung für die Verkehrsteilnehmer nicht so stark wie in anderen Zeiten. Die Grundstücke bzw. Häuser und Betriebe sollen während der Arbeiten möglichst gut erreichbar bleiben. Alle Anlieger werden laufend informiert.

Haltestelle Jahnplatz entfällt in Richtung Kunsthalle

Weil die Herforder Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Friedrich-Verleger-Straße voraussichtlich bis Freitag, 17. April, gesperrt ist, werden die Busse, die über den Jahnplatz in Richtung Kunsthalle fahren, umgeleitet. Die Mobiel-Linien 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 und 29 fahren aus dem Osten kommend über Herforder Straße, Feilenstraße, Mindener Straße und Elsa-Brändström-Straße. Die Haltestelle Jahnplatz entfällt in Richtung Kunsthalle. Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestellen Jahnplatz Nord in der Friedrich-Ebert-Straße, Bahnhofstraße in der Feilenstraße und Elsa-Brändström-Straße auszuweichen.

Die Linie 23 fährt über die August-Bebel-Straße, Turnerstraße und Friedrich-Verleger-Straße. Die Haltestellen Jahnplatz und Kesselbrink entfallen. In Richtung Osten startet die Linie Höhe Friedrich-Verleger-Straße 10. Die Haltestelle Elsa-Brändström-Straße in Richtung Dürerstraße kann von den Linien 25 und 26 nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Arndtstraße. Fahrgäste der Linien 87 und 95 können an den Haltestellen Hauptbahnhof und Elsa-Brändström-Straße einsteigen.