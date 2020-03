Haben am Freitag über die Corona-Situation in Bielefeld informiert (von links): Carsten Kroll (Feuerwehr), Dr. Peter Schmid (Gesundheitsamt), Sozialdezernent Ingo Nürnberger und Friedhelm Feldmann (Ordnungsamt). Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Carsten Kroll Vize der Bielefelder Feuerwehr, greift die Worte von Gesundheitsminister Jens Spahn auf: „Es ist die Ruhe vor dem Sturm”, sagt er zur aktuellen Corona-Situation in Bielefeld . Dr. Peter Schmid, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, betont, noch stiegen die Infektionszahlen linear, nicht exponentiell, sie schießen in Bielefeld also noch nicht in die Höhe. Aber Sozialdezernent Ingo Nürnberger als Chef des Krisenstabs warnt auch gleich vor einer Debatte über das schnelle Ende der Beschränkungen: „Davon sind wir noch weit entfernt.”