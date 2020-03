Um die 90 Handwerksbetriebe aus allen möglichen Branchen haben sich in Bielefeld und Umgebung zu einem Netzwerk zusammen geschlossen. Ihre Botschaft an die Kunden in Bielefeld: Nutzt die Krise für Aufträge. Foto: Bernhard Pierel

Von Jens Heinze

„Wir gehen über die Innungsgrenzen hinaus“, erklärt Nehls. Das Netzwerk ist ein freiwilliger Zusammenschluss von etwa 90 Betrieben aus der Region, entstanden in der Coronavirus-Krise. Vernetzt sind Maler und Lackierer, Trockenbauer, Tischler und Co. über den Handy-Nachrichtendienst Whats­App. Es geht zum einen um Materialaustausch unter den Firmen oder neue Nachrichten, welcher Großhandel gerade was frisch ins Lager bekommen hat.

Die Auswirkungen des Virus zeigten sich an Preisen, die bei einigen sehr stark nachgefragten Produkten geradezu zu explodieren scheinen. „Für 20 Liter Flächendesinfektionsmittel wurden am Freitag 450 Euro aufgerufen“, berichten einige Handwerker.

Stimmung ist zwiegespalten

Die Stimmung in der Branche ist zwiegespalten. Auf der einen Seite seien die Auftragsbücher voll. „Wir haben keine Probleme, weil wir für die Stadt Bielefeld und das Land NRW arbeiten“, sagt Thomas Walkenhorst von der Fenster- und Türenbau-Firma BTS. „Die Stadt ist sehr offensiv. Sie versucht, alle möglichen Instandsetzungsaufträge rauszubringen, um das Handwerk zu unterstützen.“

Auf der anderen Seite halten sich private Kunden derzeit stark zurück. Die Angst vor Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust geht wegen der Viruskrise um, die Lust am Konsum ist stark gesunken. „Die Kunden haben Angst um ihre eigene Zukunft. Das Telefon ist schon sehr still geworden“, sagt Holger Pottmann von der gleichnamigen Haustechnik-Firma. Termine würden verschoben, mit dem Eingang erster Stornierungen sei zu rechnen.

Jetzt haben die Betriebe Zeit für Aufträge

Dabei sollten diejenigen, die sich nicht um Arbeitsplatz und Gehalt zu sorgen brauchen, gerade jetzt mit dem Handwerk sprechen, appelliert Netzwerk-Sprecher Tobias Nehls an Rentner, Pensionäre und Ruheständler. „Es ist Zeit, das Handwerk hat Zeit.“ Alles, was in Haus und Garten immer schon erledigt werden sollte, könne jetzt in Angriff genommen werden. Das Handwerk stehe am Telefon oder per Videochat zur Beratung bereit. Im Internet könne sich jeder auf der Homepage der jeweiligen Firma informieren und unter den Produkten stöbern. „Lassen Sie sich beraten, holen Sie Angebote ein“, ruft Nehls auf.

Die Handwerker versprechen, dass in Viruszeiten alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für die Kunden eingehalten werden. Kontaktarmut untereinander sei selbstverständlich, Desinfektion werde groß geschrieben. Nehls: „Betriebe sprechen sich ab, damit sich Mitarbeiter nicht in die Quere kommen.“ Falle die Belegschaft einer Firma wegen Virusinfektion und Quarantäne aus, springe der nächste Handwerker mit seiner Truppe zur Vollendung des Auftrags aus. „Wir schicken keinen, der Husten und Fieber hat, zur Kundschaft“, so das Versprechen.

Mittelfristig düstere Zukunft

Mittelfristig gehen Bielefelds Handwerker von einer eher düsteren Zukunft aus. In den Zeiten nach dem Coronavirus werde wohl das Baugewerbe kollabieren, weil Käufer von Immobilien wegen Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust ihre Kredite nicht mehr bedienen könnten oder erst gar keine bekommen, so die Einschätzung.

Dass ihnen selbst die von Bund und Land versprochenen Sofortkredite helfen würden, glauben Bielefelds Handwerker weniger. Die gebe es erst, wenn der Umsatz um 50 Prozent eingebrochen sei. Angesichts noch gut gefüllter Auftragsbücher und Einnahmen müsse man sich künstlich arm rechnen und betrügen, um an das Geld zu kommen.

Kunden, die Kontakt zu den 90 Handwerkern aus dem neuen Netzwerk suchen, schreiben eine E-Mail an info@bielefelder-handwerk.de.