Das Abi startet in NRW erst am 12. Mai. Das betrifft rund 1200 angehende Abiturientinnen und Abiturienten in Bielefeld. Foto: dpa

Bielefeld (WB/MiS). „Jetzt kommt es darauf an, die Schülerinnen und Schüler mit möglichst wenigen Einschränkungen und fair durchs Abitur zu bringen”, sagt Caro Brauneis, Direktorin des Gymnasiums am Waldhof und Sprecherin der Bielefelder Gymnasialleiter.

Seit Freitag steht fest: Das Abi startet in NRW in diesem Jahr drei Wochen später, erst am 12. Mai. Für die rund 1200 angehenden Abiturientinnen und Abiturienten in Bielefeld bedeutet dies mehr Zeit zur Vorbereitung und ein Ende der Ungewissheit. Auch die Terminplanung der Abschlussprüfungen an anderen Schulformen und in anderen Jahrgangsstufen wird angepasst: Der Beginn der Zentralen Prüfungen in Klasse 10 in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch wird um fünf Tage verschoben. Die Prüfungen beginnen nun ebenfalls am 12. Mai.

Die Schulen müssen sich schon jetzt auf einen veränderten Ablauf der Prüfungen einrichten. Dazu gehört auch, dass mehr Räume für die schriftlichen Abiturklausuren genutzt werden müssen.

„Es ist davon auszugehen, dass zwischen den Schülern ein Abstand von 1,50 bis zwei Metern einzuhalten ist”, sagt Hans Joachim Nolting, Direktor des Ratsgymna­siums. Das geht nur, wenn die Prüflinge auf mehr Klassenzimmer verteilt werden, zusätzliches Aufsichtspersonal eingesetzt wird. Auch die Verteilung der Prüfungsaufgaben müsste vermutlich flexibler verlaufen, dafür ein Zeitfenster eingerichtet werden. Bisher gilt: Alle bekommen die Aufgaben zum gleichen Zeitpunkt von der jeweiligen Schulleitung oder den Oberstufenkoordinatoren vorgelegt.

„Es gibt noch viele Unklarheiten”

„Es gibt noch viele Unklarheiten”, sagt Brauneis und hofft nun auf eindeutige Vorgaben aus Düsseldorf. Dazu gehört auch, wie es mit den so genannten Vorabi-Klausuren weitergeht. „An unserer Schule sind die alle geschrieben”, sagt die Direktorin. Aber das gelte ihres Wissens nach nicht für alle Bielefelder Gymnasien. Die Vorabi-Klausuren sind aber zwingend, um für die Abschlussprüfungen zugelassen zu werden. Ihre Resultate fließen in die Gesamtnote ein.

Auch der Fahrplan für die Klausuren wird sich ändern. Eigentlich war vorgesehen, dass es im April mit Biologie losgehen sollte. Jetzt, so Brauneis, sei angedacht, mit korrekturintensiveren Fächern wie Deutsch zu beginnen. Denn spätestens bis zum Ende des Schuljahres müssen die Prüfungen abgeschlossen, die Zeugnisse verteilt sein. Und da wird es zeitlich eng.

Zu klären sei nun auch, ob für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten nach den Osterferien noch Unterricht stattfinden solle, so Brauneis. Schließlich wird sonst in den letzten Schultagen vor dem Abi noch einmal durchgegangen, was in den Klausuren abgefragt werden könnte.

Allein gelassen wurden die künftigen Schulabgänger aber auch in den vergangenen Wochen nicht. Nolting berichtet, dass die Kurslehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern online in Kontakt geblieben sind. Dabei hilft unter anderem Moodle, eine Lernplattform, über die Inhalte ausgetauscht werden können.