Bielefeld (WB/hu). Ein Großteil des Gebäudes ist bereits abgerissen, der Bagger arbeitet sich in diesem Tagen weiter vor. Die traditionsreiche Gaststätte Bültmannskrug an der Babenhauser Straße ist demnächst Geschichte.

Schon bald wird auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück etwas Neues entstehen. Das Bielefelder Unternehmen »R.A.T. Wohnprojekte GmbH & Co. KG« errichtet dort einen Neubau mit 45 Studentenwohnungen und investiert dafür mehr als fünf Millionen Euro.

Das neue Gebäude wird drei Geschosse plus Staffelgeschoss umfassen und als L-Riegel entlang der Babenhauser Straße und der davon abgehenden Stichstraße an der Grundstücksgrenze stehen, erklärt Andreas Husemann, Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens. Dahinter soll es einen begrünten Innenhof geben.

Unter dem neuen Haus wird eine Tiefgarage angelegt

Die kleinsten Apartments werden etwa 27 Quadratmeter groß, die meisten zwischen 30 und 35 Quadratmeter. Darüber hinaus wird es auch drei größere Zweiraum-Apartments geben, „die könnten dann auch von zwei bis drei Personen eventuell in einer WG bewohnt werden“, sagt Andreas Husemann.

Die Lage an der Babenhauser Straße eigne sich sehr gut für Studenten, erklärt Husemann – unter anderem wegen der nahe gelegenen Stadtbahnhaltestelle Babenhausen-Süd. Und durch die im Aufbau befindliche Medizin-Fakultät an der Universität Bielefeld erwarte er einen weiter steigenden Bedarf an Wohnraum in der Umgebung.

Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, ausgestattet werden sie mit einer Küche. In den Badezimmern soll es Platz geben für eigene Geräte wie Waschmaschine und Trockner. Geplant ist aber auch ein gemeinsamer Waschraum mit Waschmaschinen, die gegen einer Gebühr benutzt werden können.

Unter dem neuen Haus wird eine Tiefgarage angelegt, in der es einen Fahrradkeller sowie 18 Auto-Stellplätze geben wird – mehr, als für ein Gebäude dieser Art vorgeschrieben, so Husemann.

Der Abriss dauert noch drei bis vier Wochen

Das Haus sei als KfW-40-Plus-gebäude konzipiert, dazu gehöre unter anderem eine Photovoltaikanlage mit eigenem Batteriespeicher. Andreas Husemann: „Wir wollen mit einer guten Qualität bauen.“ Das Gebäude werde anschließend im Besitz seiner Gesellschaft bleiben, die dann die Wohnungen vermietet. Die Mietpreise stehen laut Husemann noch nicht fest.

Der gesamte Abriss werde noch etwa drei bis vier Wochen dauern, schätzt er. Denn entfernt werden müssten auch die Kellerräume des bisherigen Restaurants und Hotels, in denen es unter anderem auch eine Kegelbahn gibt, die entsorgt werden muss.

Direkt im Anschluss soll dann der Bau des neuen Gebäudes beginnen. Ziel sei es, dieses im Sommer des kommenden Jahres fertiggestellt zu haben.

Wie berichtet, hatten Horst Bentlage (72) und seine Ehefrau Karola (73) als Betreiber den Bültmannskrugs Ende März 2019 aus Altersgründen geschlossen.

Die Tradition des Restaurants reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1882 wurde der Alte Bültmannskrug gegründet. Seit 1951 ist der Betrieb in Familienhand, als Horst Bentlages Vater Ernst das Restaurant übernahm. Im Jahr 1968 erfolgte der Abriss des Alten Bültmannskruges. Direkt daneben entstand der heutige Bültmannskrug, der 1969 öffnete.