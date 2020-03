Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Bielefeld weiterhin leicht an. Foto: dpa

Bielefeld (WB/mdel). Die Zahl der Corona-Fälle ist in Bielefeld leicht angestiegen. Laut Stadtverwaltung waren am Samstag, 14 Uhr, 146 Menschen an dem Virus erkrankt. Zum Vergleich: Freitagmittag, 12 Uhr, waren 142 Bürger infiziert.