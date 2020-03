Ein neues Medizinisches Versorgungszentrum soll im Bielefelder Süden in Sennestadt entstehen. Foto: dpa

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Besonders im Bielefelder Süden ist der Ärztemangel groß, doch die Lage dürfte sich in Sennestadt bald verbessern: Ende 2021 sollen die ersten Praxen in ein neues Ärztehaus einziehen. Am kommenden Donnerstag soll der Rat dazu die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) beschließen.

Die Zustimmung gilt als sicher, zumal der Rat damit seinen eigenen Beschluss von Anfang 2019 konkretisiert, als er die Verwaltung und insbesondere das Städtische Klinikum beauftragt hat, die ärztliche Versorgung in Sennestadt zu verbessern .

Peter Recht (CDU), der den Prozess zur Gründung des MVZ mit Stefan Fleth (SPD) moderiert hat, spricht von voraussichtlich elf Ärzten aus sieben medizinischen Fachrichtungen, die sich in dem Gesundheitszentrum ansiedeln wollen. Darunter seien auch neue Ärzte, die bislang nicht in Sennestadt vertreten seien. Es werde noch verhandelt, „es könnten noch zwei oder drei weitere Fachrichtungen hinzukommen“, sagt Peter Recht dem WESTFALEN-BLATT. Aber auch eine Apotheke, ein Anbieter von Medizinprodukten und ein Bäcker sollen im Gesundheitszentrum angesiedelt werden.

Grundstücks-Verhandlungen laufen

Als Standort ist ein städtisches Gelände zwischen Paderborner und Sprungbachstraße hinter der Holzhandlung Tellenbröker im Gespräch. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und einem Investor, einer Immobilienentwicklungsgesellschaft, laufen Peter Recht zufolge noch. Gebäude und Gelände sollen so gestaltet werden, dass nachträglich eine Erweiterung möglich wäre. In dem Gesundheitszentrum soll das neue MVZ unterkommen, in dem angestellte Ärzte arbeiten.

Es sollen aber auch selbstständige Praxen als Mieter Teil des Ärztehauses werden. Welche Ärzte und Fachrichtungen das sind, will Peter Recht mit Blick auf die laufenden Verhandlungen noch nicht sagen. Fest steht aber: Die Gründung des MVZ erfordert das Vorhandensein von mindestens zwei halben kassenärztlichen Sitzen. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll dazu insbesondere mit Allgemeinmedizinern und Chirurgen über die Übernahme von kassenärztlichen Zulassungen verhandelt werden.

Das geplante Medizinische Versorgungszentrum mit dem Namen „MVZ Süd“ soll der Ratsvorlage zufolge eine hundertprozentige Tochter des Klinikums Bielefeld sein. Der Aufsichtsrat des Klinikums hat dem bereits zugestimmt. Falls auch der Rat grünes Licht für die MVZ-Gründung gibt, muss abschließend die Bezirksregierung zustimmen. Für das Klinikum wäre es das zweite MVZ nach der Einrichtung auf dem Gelände des Klinikums Mitte.

In Sennestadt fehlt ein Gynäkologe

Peter Recht ist sich sicher: „Die ärztliche Versorgung in Sennestadt wird sich verbessern.“ Ein MVZ biete insbesondere jungen Ärzten, die gerade ihre Facharztausbildung beendet haben, die Möglichkeit, als angestellte Ärzte ambulant zu arbeiten. Und auch bestehenden Praxen biete es eine Perspektive, weil wirtschaftliche Risiken vermindert würden. Allerdings könne auch ein MVZ das grundlegende Problem nicht lösen, dass die Quote der Kassenärztlichen Vereinigung für bestimmte Fachärzte nicht auf Stadtbezirke, sondern auf die gesamte Stadt gerechnet würden.

Weil es viele dieser Ärzte in die Innenstadt ziehe, seien die Außenbezirke oft unterversorgt, seien für Patienten weite Wege notwendig. „So fehlt in Sennestadt beispielsweise ein Gynäkologe.“ Letztlich soll die Gründung und Ansiedlung eines MVZ dafür sorgen, dass der Standort auch für andere Fachärzte attraktiv wird. Zuletzt fehlten in Sennestadt, bezogen auf die Einwohnerzahl von 21.700, sieben Kinderärzte, fünf Frauenärzte, drei Hausärzte sowie je ein Nervenarzt, Orthopäde und Radiologe.

Dass mit dem Klinikum Bielefeld ein kommunales Unternehmen und nicht ein privater Anbieter das Medizinische Versorgungszentrum betreiben soll, sieht Peter Recht positiv. So habe die Politik weiter Einfluss auf die Entwicklung bei der ärztlichen Versorgung.

Auch MVZ an Otto-Brenner-Stzraße ist Thema

Ein weiteres Medizinisches Versorgungszentrum ist am Donnerstag Thema im Rat. Dann geht es um das wirtschaftlich angeschlagene MVZ mit dermatologischem Schwerpunkt an der Otto-Brenner-Straße. Nach der Ablehnung durch die Bezirksregierung Detmold war die geplante Übernahme durch das Klinikum Lippe gescheitert. Danach wurde mit anderen Interessenten verhandelt, wie der Sanierungsbeauftragte, Rechtsanwalt Dr. Holger Theurich, sagt. Konkreter wollte er sich über den Stand der Verhandlungen nicht äußern. Dem Vernehmen nach ist man sich aber mit dem Städtischen Klinikum weitestgehend einig, und die Politik soll nun der Übernahme zustimmen.