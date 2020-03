Bielefeld (WB/hz). Mehr als vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Säuglings in Gellershagen ist der Vater (36) in einem zweiten Prozess zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil verkündete das Schwurgericht in Hagen, wo das Strafverfahren gegen den ehemaligen Bielefelder neu aufgerollt worden war.