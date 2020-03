Bielefeld (WB). Mit Beginn der Osterferien am 6. April wird die Paderborner Straße in Sennestadt zur Baustelle. Auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometer im Bereich zwischen der Eickelmannkreuzung und dem Ramsbockring werden die Fahrbahn sowie die parallel verlaufenden Geh- und Radwege in zwei Bauetappen erneuern.

Für den Durchgangsverkehr muss die jeweilige Fahrtrichtung auf der gebaut wird, gesperrt werden.

Begonnen wird mit der Sanierung in Fahrtrichtung Schloß Holte-Stukenbrock. Für diesen Abschnitt sind laut Straßen NRW etwa sechs Wochen eingeplant. Mit der Sanierung in Fahrtrichtung Bielefeld soll mit dem Beginn der Sommerferien am 29. Juni begonnen werden. Für diesen zweiten Abschnitt sind ebenfalls etwa sechs Wochen eingeplant.

Land investiert halbe Million Euro

Beide Abschnitte werden noch einmal in zwei Unterabschnitte geteilt. Die Grenze im ersten Abschnitt liegt in Höhe des Fußgängertunnels an der Kreuzkirche, die Grenze des zweiten Abschnittes in Höhe des Tunnels an der Hans-Christian-Andersen-Schule, so dass einer der beiden Tunnel immer passierbar bleibt.

Die Umleitung für den ersten Abschnitt erfolgt ab der Eickelmannkreuzung über die Verler Straße, Sender Straße, Gildemeisterstraße und Morsestraße wieder auf die Paderborner Straße und für den zweiten Abschnitt umgekehrt.

Fußgänger und Radfahrer werden jeweils auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg umgeleitet. In die Erneuerung der Straße investiert das Land Nordrhein- Westfalen etwa eine Million Euro.