Bielefeld/Bad Salzuflen (WB/cm/hz). Ein Auto und ein Transporter sind am Sonntag auf der Ostwestfalenstraße frontal ineinander gekracht. Fünf Personen, darunter ein Kleinkind und seine Mutter aus Bielefeld, wurden verletzt. Die Straße musste bis mindestens 12 Uhr gesperrt bleiben.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr bei Bad Salzuflen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 26-jährige Bielefelderin mit einem zweijährigen Kind in einem Audi A3 in Fahrtrichtung Bielefeld. Zwischen der Einmündung Bielefelder Straße und dem Kreisverkehr Oerlinghauser Straße kam ihr ein polnischer Renault Traffic entgegen. In diesem Kleintransporter saßen ein 31-jähriger Fahrer und zwei Frauen. Die beiden Fahrzeuge krachten mit voller Wucht frontal ineinander, berichtete Feuerwehrsprecher Daniel Hobein.

»Gemeldet war uns ein Pkw-Brand mit Personen im Fahrzeug, was sich vor Ort nicht bestätigte. Die Insassen waren bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus den Fahrzeugen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Batterien ab und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten«, sagte der Feuerwehrsprecher. Fünf Rettungswagen-Besatzungen aus Herford, Lage und Bad Salzuflen sowie zwei Notärzte waren an der Einsatzstelle. Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld landete auf einem Feld neben der Ostwestfalenstraße.

Die fünf Verletzten wurden nach medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der genaue Verletzungsgrad stand vor Ort och nicht fest. Ein Gutachter sicherte die Unfallspuren, bevor die total beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Die Ostwestfalenstraße sollte bis mindestens 12 Uhr gesperrt bleiben. Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Im Einsatz waren neben den Rettungskräften etwa 30 Brandbekämpfer aus Bad Salzuflen, darunter die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Biemsen-Ahmsen. Warum die Fahrzeuge auf nahezu gerader Strecke zusammengekracht sind, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.