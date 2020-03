Ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Bielefeld wollte gegen 7.10 Uhr auf der Walther-Rathenau-Straße bei Grün die Kreuzung Eckendorfer Straße/OWD in Richtung Borsigstraße zu überqueren, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph. Ein 47-jähriger Bielefelder fuhr zeitgleich mit seinen Audi A8, vom OWD-Tunnel kommend, in die Kreuzung ein, um weiter die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts zu fahren. Der Audi stieß mit der Front gegen die Seite des VW Golfs, der in ein Beet an der Eckendorfer Straße/ Walther-Rathenaus-Straße geschleudert wurde und dort zum Stehen kam.

Die beiden Autofahrer aus Bielefeld blieben unverletzt. Der Audi und der Golf waren nicht mehr fahrbereit, so dass Abschleppfahrzeuge sie abtransportierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 25.000 Euro.

Feuerwehrleute reinigten das Beet und ein Teil der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.