Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Der Unterricht und der Kontakt zwischen Schule und Schülern findet in diesen Tagen vor allem per Computer statt. Beim “Homeschooling”, also der Beschulung zu Hause, aber auch bei der Freizeitgestaltung und der Pflege sozialer Kontakte in Zeiten der Kontaktsperre bieten digitale Medien große Chancen. Das betont Prof. Dr. Anna-Maria Kamin von der Universität Bielefeld. Allerdings seien die Möglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft, sagt die Expertin.

Die Medienpädagogin der Fakultät für Erziehungswissenschaft sieht sich und ihre Kollegen derzeit „in einer Laborsituation“: Die Corona-Krise hat zu einer schulischen Realität geführt, die Fachleute bislang eher theoretisch oder für ganz spezielle Lebensverhältnisse betrachtet haben. Sie habe mal an einem Konzept für Kirmes- und Zirkuskinder gearbeitet, wo unter ähnlichen Bedingungen unterrichtet wird, sagt Anna-Maria Kamin. Im Vergleich zum jetzigen Szenario sei das aber nur eine bruchstückhafte Betrachtung gewesen.

Kein echter Unterricht

Was jetzt passiert, hat die Schulen völlig überrascht. Auch deshalb würden die Möglichkeiten der digitalen Medien wohl nicht ausgeschöpft, sagt Anna-Maria Kamin. Der Regelfall an den weiterführenden Schulen sehe so aus, dass sich die Schüler Aufgaben auf digitalen Plattformen der Schule abholen und Arbeitsergebnisse per E-Mail zurückschicken. „Das hat mit Unterricht nicht viel zu tun“, sagt die Medienpädagogin im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Denn echte Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler und den Schülern untereinander finde nicht statt. Per E-Mail, womöglich über die Eltern, gehe das nicht.

Bei dieser Art der Aufgabenverteilung werde zudem jeder Schüler gleich behandelt. Kamin: „Zum Unterricht gehört aber, dass ein Lehrer auf den einzelnen Schüler eingeht, dass Schüler in Gruppen arbeiten und sich austauschen.“ Benachteiligt würden auch diejenigen, die gar keinen Zugang zur erforderlichen Technik hätten.

Die Professorin empfiehlt, auf Programme und Tools zurückzugreifen, die mehr und individuellere Kommunikation erlauben (siehe Kasten). Skype wäre ein einfaches Mittel, per Bild und Ton zu kommunizieren, es gebe aber auch vielschichtigere Lernplattformen, die verschiedene Arbeitsformen miteinander kombinierten, wo Aufgaben und Tests eingestellt werden könnten, sich Schüler und Lehrer unterhalten könnten, so dass auf digitalem Wege Unterricht wie im Klassenzimmer stattfinden könne. So etwas müsse technisch vorbereitet werden, „das geht nicht in einer Woche“, weiß auch Anna-Maria Kamin.

Wenn für die Zukunft über Krisenpläne gesprochen werde, müsse eben auch der schulische Bereich einbezogen werden. Die Corona-Krise gebe jetzt vielleicht den Anlass, sich darauf einzustellen, dass Unterricht auch außerhalb der Schule gut funktioniert.

Schule testet Kommunikationsplattform

Am Brackweder Gymnasium etwa sieht man sich auf einem guten Weg. Vor einem halben Jahr habe man den Einsatz eines Programms gestartet, mit dem auch Firmenmitarbeiter im Homeoffice kommunizieren. Davon könnten die Schüler jetzt profitieren, sagt Direktor Olaf Dieckröger. Am Helmholtz-Gymnasium hat die Schulleitung gerade informiert, dass eine Kommunikationsplattform getestet werde, um einen direkteren Kontakt zu ermöglichen.

Prof. Anna-Maria Kamin ermuntert unterdessen auch die Eltern, im derzeit eingeschränkten Alltag die Digitalen Medien zu nutzen – als mögliche Ergänzung für den Unterricht durch Lernprogramme, aber auch spielbasierte Apps, die Bildung und Unterhaltung kombinierten, kreative Beschäftigung ermöglichen. „Machen Sie doch mal Videos oder Podcasts.“ Die könnten auch an diejenigen geschickt werden, zu denen der Kontakt gerade eingeschränkt sei. Vielleicht sei jetzt die Gelegenheit, mal gemeinsam Fotos zu Alben zusammenzustellen. „Kinder brauch oft Anregungen“, sagt die Professorin, und auch die gebe es vielfach durch digitale Medien.

Empfehlungen

Anna-Maria Kamin kennt hilfreiche Programme. Apps für Schule und Freizeit: www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html; www.klicksafe.de/paedagogen-bereich/smartphones-apps-im-unterricht/apps-im-unterricht/. Apps selbst erstellen: https://learningapps.org/. Online kooperieren: www.oncoo.de/. Medienprodukte erstellen: www.medienkompetenzportal-nrw.de/praxis/toolbox.html. Arbeiten und Gestalten mit Medien: https://gmk-m-team.chayns.net/DIY.