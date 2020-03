Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Während die Einkaufsstraßen wie leer gefegt sind und in vielen Unternehmen kurz gearbeitet wird, herrscht auf den heimischen Baustellen Hochbetrieb. Die neue Kindertagesstätte an der Elbeallee in Sennestadt soll nach den Osterferien am 24. April an die Arbeiterwohlfahrt als Träger der Einrichtung übergeben werden.