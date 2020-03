Die Baustelle in der Huberstraße beginnt in Höhe der Ravensberger und wandert abschnittsweise bis zur Heeper Straße . Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Früher als geplant kann der marode Kanal in der Huberstraße saniert werden. Rund ein Jahr sollen die Arbeiten dauern, die Straße wird dazu für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch eine – zumindest provisorische – Reparatur des Kanals in der Heeper Straße kann beginnen. Der Betriebsausschuss des Umweltbetriebs hat beiden Maßnahmen abschließend zugestimmt.

Für den rund 100 Jahre alten Kanal unter der Heeper Straße zwischen Am Venn und Otto-Brenner-Straße hatte der städtische Umweltbetrieb ebenso einen dringenden Handlungsbedarf festgestellt wie für den Kanal unter der Huberstraße. Das Kanalprojekt an der Heeper Straße war immer wieder zugunsten anderer Projekte verschoben worden, die Leistungsfähigkeit konnte nur durch regelmäßige Überwachung und kleinere Reparaturen aufrecht erhalten werden. Die umfassende Kanalsanierung sollte in diesem Jahr zusammen mit der Straßensanierung erfolgen. Die war aber, wie berichtet, auf frühestens 2023 verschoben worden.

Provisorische Minimallösung

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs sollen nun die gravierendsten Schäden in neun Abschnitten dieses Kanalstücks zumindest provisorisch beseitigt werden. Dort sollen so genannte Inliner die Leitungen abdichten. 255.000 Euro kostet diese „Minimallösung“, für die eine Bauzeit von insgesamt zwei Monaten veranschlagt wird, der Verkehr wird an jeder Reparaturstelle für etwa zwei Wochen einspurig vorbeigeführt. Eine nachhaltige Kanalsanierung soll gemeinsam mit der Straßenerneuerung ab 2023 erfolgen (Dauer: etwa drei Jahre).

Der Betriebsausschuss hatte sich bereits im Februar für diese Lösung ausgesprochen und die Planung in Auftrag gegeben. Nach der Zustimmung des Stadtentwicklungsausschusses gab es jetzt grünes Licht für die kurzfristige Umsetzung. Damit sind auch zwei Alternativpläne endgültig vom Tisch: die vorgezogene komplette Kanalsanierung, bevor ab 2023 dann auch die Straße erneuert würde – dann wäre die Heeper Straße für rund sechs Jahre zur Baustelle geworden – und eine kombinierte Lösung, bei der nur ein Teil des Kanals komplett erneuert, der andere Teil provisorisch repariert worden wäre.

Start möglichst noch im Sommer

Dadurch wurde nun auch der Zeitplan für die Sanierung des Kanals unter der Huberstraße durcheinandergewirbelt. Dieses Projekt sollte im Anschluss an die Erneuerung der Heeper Straße erfolgen, wäre aufgrund der Verzögerungen dort jetzt aber erst in rund sieben Jahren dran, was vom Umweltbetrieb aufgrund der Schäden kritisch gesehen wird. Die Verzögerungen an der Heeper Straße sollen daher dazu genutzt werden, das Kanalprojekt Huberstraße vorzuziehen.

Nach dem Beschluss des Betriebsausschusses soll die Huber­straße dazu ein Jahr lang gesperrt, der Durchgangsverkehr und der Rettungsweg der Feuerwehr umgeleitet werden. Der Anliegerverkehr bleibt frei. Die Baustelle beginnt im Kreuzungsbereich Ravensberger Straße und wandert abschnittsweise bis vor die Kreuzung mit der Heeper Straße.

Die Maßnahme kostet rund 1,2 Millionen Euro und soll nach Angaben des Umweltbetriebs möglichst noch in diesem Sommer beginnen.