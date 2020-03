Mit diesem siebensitzigen Opel Zafira verunglückte der Bielefelder auf der Detmolder Straße. Zwei 16-Jährige starben, weil der Autofahrer nachts doppelt so schnell wie erlaubt gerast sein soll. Der schwere Unfall sorgte für Monate lange Diskussionen. Foto: Hendrik Uffmann

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Ein Bielefelder (36) soll für den schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten vom 20. Oktober vergangenen Jahres auf der Detmolder Straße vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Staatsanwältin Claudia Bosse hat gegen den Mann, der damals das Unfallauto mit stark überhöhter Geschwindigkeit gesteuert haben soll, Anklage wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen erhoben. Der Fall soll von einem Schöffengericht des Amtsgerichtes verhandelt werden.

Der tödliche Unfall – zwei Verwandte, beide 16 Jahre alt, des Autofahrers kamen ums Leben – ereignete sich an jenem Sonntag im Oktober gegen 23.30 Uhr. Der 36-Jährige am Steuer eines siebensitzigen, voll besetzten Opel Zafira war mit seinen Verwandten auf dem Rückweg von einer irakischen Hochzeit. Bei der Fahrt in Richtung stadtauswärts verlor der Mann dann die Kontrolle über den Van. Staatsanwältin Bosse geht davon aus, dass der Mann auf regennasser Fahrbahn mit dem Opel auf die feuchten Schienen der Stadtbahnlinie 2 geriet.

In einer leichten Kurve die Kontrolle verloren

Etwa in Höhe der Ecke Detmolder-/Teutoburger Straße schleuderte der Siebensitzer in einer leichten Kurve erst nach rechts vor eine Grundstücksmauer. Dann drehte sich das Auto leicht nach links und krachte mit der Fahrerseite vor einen Ampelmast. Der Opel wurde dabei völlig zerstört.

Ein 16-jähriger Beifahrer starb noch am Unfallort, ein zweiter 16-Jähriger aus dem Auto erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die fünf anderen Insassen im Alter von 13 bis 46 Jahren erlitten lebensgefährliche bis schwere Verletzungen.

Fahrer soll doppelt so schnell wie erlaubt gerast sein

Ein von der Anklagebehörde beauftragter Unfallgutachter kam zu dem Ergebnis, dass der Fahrer des Opel Zafira mit mindestens 97 Kilometer in der Stunde über die Detmolder Straße gerast sein soll, sagte Staatsanwältin Bosse. Erlaubt ist dort nur das innerhalb geschlossener Ortschaft zulässige Tempo 50. Der Alkohol- und Drogentest sollen beim Autofahrer negativ ausgefallen sein.

Den Angaben der Staatsanwältin zufolge habe sich der angeklagte 36-Jährige nicht direkt zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen geäußert. Allerdings habe der Mann mitgeteilt, dass er den Unfall zutiefst bereue und es ihm schrecklich leid tue. Ihm wäre es am liebsten, dass er tot sei und die verstorbenen Unfallopfer leben würden, zitierte die Staatsanwältin aus der Erklärung des Autofahrers. Der Angeklagte, der bei der Karambolage ebenfalls schwer verletzt wurde, leide unter körperlichen und psychischen Problemen. Er sei nicht in der Lage, Auto zu fahren.

Unfall löst lange Diskussion um Verkehrssituation aus

Der Unfall mit zwei Toten hatte eine lang anhaltende Diskussion um die Verkehrssituation auf der viel befahrenen Detmolder Straße ausgelöst. Vom Ordnungsamt wurde zwei Mal der neue mobile Laserblitzer „Bernhard“ eingesetzt. Die Messungen hätten im normalen Bereich gelegen, hieß es später vom Ordnungsamt.

Die Bürgerinitiative „Sichere Detmolder Straße“ warf dagegen Ordnungsamt und Polizei Untätigkeit und Versagen vor. Es müsse viel mehr geblitzt werden, Raser auf der Detmolder Straße würden Radler und Fußgänger gefährden, so die Aktivisten.