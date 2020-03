Nachdem Großkunden der Gastronomie (aufgrund der Beschränkungen in der Krise) weniger wurden und die Umsätze einbrechen, änderte das Unternehmen um Geschäftsführer Olaf Matthies seine gesamte Strategie. Statt auf weitere Auswirkungen zu „warten” und das Team zu verkleinern, baute der Betrieb innerhalb von 72 Stunden einen funktionsfähigen Webshop auf und schaffte einen neuen Unternehmensbereich, der in der Krise funktionieren kann.

„Statt Katerstimmung ist bei uns eine Aufbruchstimmung im Team entstanden. Wir haben die neuen Anforderungen als Chance gesehen und uns getraut, etwas völlig Neues aufzubauen und unsere Kern-Expertise ruhen zu lassen. Wir lernen nun als Team, was es braucht, online Lebensmittel zu vertreiben. Vieles ist bei uns noch nicht perfekt, aber wir arbeiten täglich für mehr Perfektion”, sagt Olaf Matthies, Geschäftsführer der Steinkrüger Frucht- und Frischehandel GmbH.

Neues Marktpotenzial

In Kürze entstand der Webshop, ein neuer Facebook-Auftritt, neue Vertriebs- und Lagersysteme sowie eine völlig neu ausgelegte Logistik. Der neue Unternehmensbereich „Steinkrüger Family” wird auch nach der Krise weiterhin bestehen bleiben und als eigener Bereich fortgeführt. In der aktuellen Situation kam es vor allem auf Schnelligkeit an, denn die Krise hat neue (Super-)Marktbedingungen geschaffen. Matthies: „Das Einkaufserlebnis Supermarkt ist derzeit nicht mehr vorhanden, weil alle Menschen zuhause sind. Plötzlich ist für uns als Frische-Lieferant ein neues Marktpotenzial entstanden. Dazu wollen wir den Leuten zuhause helfen, nicht nur bei großen Ketten ihre Waren beziehen zu können. Wir setzen voll auf regionale Produkte und hohe Qualitätsmaßstäbe.” Nun können Kunden aus ganz OWL auf dem Webshop ihre Einkäufe erledigen: www.frische-nach-hause.de.

„Wir haben bisher laufend Bestelleingänge und unser System funktioniert. Derzeit erweitern wir unser Sortiment, um die Bedürfnisse unserer neuen Kunden abzudecken. Wir sind gespannt, wer sich mit uns noch auf das Experiment einlässt”, sagt Olaf Matthies.

Künftig wird das Familienunternehmen seine Kernkunden wieder in gleichem Umfang beliefern. Das Familienunternehmen hat aber bewiesen, kreativ in der Krise zu sein und auch in einer wirtschaftlichen Extremsituation zu funktionieren. Im besten Fall kann es so zukünftig auf mehrere Erlösquellen bauen.