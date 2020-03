Bielefeld (WB/hz). Trickbetrüger am Telefon sorgen erneut für viel Unruhe in Bielefeld. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und versuchen, vor allem Senioren mit perfiden Schauermärchen zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu zwingen. In Bielefeld gab es binnen 24 Stunden allein 100 Anrufe.