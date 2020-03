Bielefeld (WB/mdel). Die Zahl der Corona-Fälle ist in Bielefeld wieder leicht angestiegen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind aktuell 164 Menschen an dem Virus erkrankt (Stand Montag, 12 Uhr). Am Sonntag waren es 146 Bielefelder.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2248 Bielefelder. Zum Vergleich: Am Sonntag waren 2041 Menschen in häuslicher Quarantäne. Aus der Quarantäne entlassen wurden an diesem Montag 81 Bielefelder.

33 Infizierte sind mittlerweile wieder genesen. Am Sonntag waren es 24 Menschen.