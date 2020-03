Von Hendrik Uffmann

Bielefeld-Sieker (WB). Seit mehr als 60 Jahren gehört das Schullandheim auf der Nordseeinsel Langeoog zur Osningschule wie Tafel und Kreide. Und der Verein, der das Heim am Ostende der Insel betreibt, hat nach einer erneuten Sanierung 2017 gerade begonnen, dieses als „Inselhaus Langeoog“ auch für andere Besuchergruppen zu öffnen und damit neu aufzustellen. Nun ist auch das Schullandheim durch die Corona-Krise in akute Not geraten.

„Die Situation ist absolut ernst. Als ehrenamtlicher Verein trifft uns die Krise extrem hart. Es wird ganz schwierig, daher benötigen wir dringend die Hilfe der Bielefelderinnen und Bielefelder“, sagt Hartmut Brünger, Vorsitzender des Vereins.

Denn Klassenfahrten dürfen bis zu den Sommerferien nicht mehr stattfinden, so Brünger, zudem gebe es ein Reiseverbot auf alle Nordseeinseln. Damit betreffe die Pandemie voraussichtlich die halbe Saison, was einen Umsatzverlust von etwa 100.000 Euro ausmache. „Das geht an die Leistungsgrenzen des Trägervereins“, so Brünger.

Hohe Belastung durch Kredit

Hinzu komme, dass es bereits 1996 umfangreiche Renovierungen in dem Haus gegeben habe, die mit einem Kredit finanziert worden seien. So gebe es aktuell noch einen deutlichen sechsstelligen Betrag an Verbindlichkeiten. Hartmut Brünger: „Wir hängen jetzt am Tropf der Fördermittel. Und ohne die Unterstützung der Bielefelder sieht es ganz schlecht aus für das Schullandheim.“ Für die Hausleiterin Beate Ellersiek, die das Schullandheim während der Saison mit „Herz und Hand“ führe, sei bereits Kurzarbeit beantragt worden.

Besonders bitter sei die Situation auch deshalb, weil die Corona-Krise genau einen Tag vor dem Start des neuen Konzepts, das der Verein für das Haus erarbeitet habe, hereingebrochen sei. Dazu zählen ein neuer Marketingauftritt, eine neue Webseite sowie Auftritte bei Facebook und Instagram, um auf das Heim aufmerksam zu machen, das nun als „Inselhaus Langeoog“ beworben wird.

Haus auch für Familienurlaube und Bildungsreisen umgebaut

„Denn wir möchten es auch für andere Gruppen wie Familien oder Freundeskreise öffnen, die in dem modern umgebauten Haus Urlaub verbringen möchten“, erläutert Hartmut Brünger. Möglich seien auch Bildungsreisen und vieles mehr. Die Einnahmen daraus seien notwendig, um den höheren Finanzbedarf zu decken.

Dafür biete das Haus nun gute Bedingungen, die mit dem früheren Zustand des Heims nur wenig gemein hätten. So verfüge jetzt jedes der Zimmer über ein eigenes Badezimmer und sei komplett renoviert, die Küchenausstattung sei auf modernem Stand und es gebe auch einen Fahrradfuhrpark. Es gibt Apartments für zwei bis vier Personen sowie Zimmer für bis zu zwei Personen oder für vier bis acht Personen.

Brünger: „Alles kann helfen“

Die Osningschule ist laut Brünger die einzige Grundschule bundesweit, die ein eigenes Schullandheim habe. Und seit Jahrzehnten gehören die Fahrten für die Kinder der Schule fest dazu. Die Zeit auf der autofreien Insel in der Nordsee-Landschaft am Ostende Langeoogs ist für die meisten Schüler ein Höhepunkt ihrer Grundschulzeit. Brünger: „Viele Kinder sehen während ihres Aufenthalts dort zum ersten Mal das Meer.“

Um das Schullandheim jetzt zu retten, könne alles helfen, betont Hartmut Brünger: Spenden, Mitgliedschaften im Förderverein, Reisen von Vereinen, Familien und anderen Gruppen in das Heim, wenn dies wieder möglich ist.