Von Michael Schläger

Der Jahnplatz-Umbau soll im Juli beginnen und müsste eigentlich innerhalb von zwei Jahren komplett abgeschlossen sein. Sonst würden die zugesagten EU-Mittel nicht gezahlt. Angesichts der aktuellen Entwicklung könnten sich aber „Türchen hin zu einer Fristverlängerung öffnen”, so Lewald. Das würde Druck vom bisher engen Umbau-Fahrplan nehmen.

Ganz frisch auf dem Tisch liegt jetzt im Rathaus der offizielle Zuwendungsbescheid des Landes NRW für den Platz-Umbau. Das Förderprojekt „Emissionsfreie Innenstadt“ beschert der Stadt Bielefeld einen Zuschuss von 15,5 Millionen Euro für die Umbaumaßnahmen am Jahnplatz sowie in den angrenzenden Bereichen, wie der Friedrich-Ebert- und der Friedrich-Verleger-Straße. Die Gelder stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Einschließlich des städtischen Eigenanteils sollen 17,2 Millionen Euro für den neuen Jahnplatz ausgegeben werden.

Arbeiten an der Fernwärmeleitung haben begonnen

Die verbindliche Zusage über die Fördermittel – und auch die Zustimmung der Bezirksregierung zu einem vorzeitige Maßnahmenbeginn – gab es bereits, so dass seit mehreren Monaten vorbereitende Arbeiten der Stadtwerke und des städtischen Umweltbetriebes rund um den Platz laufen.

An diesem Montag haben Arbeiten an der Fernwärmeleitung, die die Herforder Straße in Höhe des früheren „Skala”-Kinos quert, begonnen. Die Straße ist in diesem Bereich jetzt voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis Mitte April abgeschlossen sein. Die Stadtwerke profitieren jetzt davon, dass wegen geschlossener Geschäfte und geltender Kontaktbeschränkungen sich der Verkehr am Jahnplatz deutlich reduziert hat.

Auch der Auftrag für die Haupt-Bauarbeiten, die im Juli starten, ist jetzt ausgeschrieben. Bis zum 20. April haben Firmen die Möglichkeit, ihr Angebot einzureichen. Dabei geht es um ein Volumen von rund zehn Millionen Euro. Dieser Betrag soll für den Straßenumbau auf dem Platz und für die Anpassungen in den angrenzenden Bereichen der Bahnhofstraße, der Herforder Straße, in Friedrich-Verleger- und Wilhelmstraße aufgewendet werden. Auch Niederwall und Körnerstraße sind darin eingeschlossen.

Fahrverbote sollen verhindert werden

Die Stadt will den Jahnplatz als einen zentralen innerstädtischen Platz und Verkehrsknotenpunkt nach der Leitidee der „klimafreundlichen Mobilität“ umgestalten. Ziel ist es, im Sinne der Mobilitätsstrategie die Schadstoffemissionen zu senken. Das ist auch Teil der Vereinbarung, die Land, Stadt und Deutsche Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geschlossen haben. So sollen Fahrverbote wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte auf dem Jahnplatz verhindert werden.

Die Kritik am Jahnplatz-Umbau lässt unterdessen nicht nach. Der Handelsverband Ostwestfalen-Lippe hatte einen Aufschub des Umbaus gefordert, damit der Innenstadthandel nach dem Ende der Corona-Krise für die Kundschaft besser erreichbar wäre. Auch die Bielefelder FDP hatte gefordert, das Großprojekt auf Eis zu legen und die Planung noch einmal in Ruhe vorzunehmen.

Die CDU hatte aus formalen Gründen eine rechtliche Prüfung der Ratsbeschlüsse zum Jahnplatz bei der Bezirksregierung angemahnt. Der Rat hatte Beschlüsse „nachgebessert”, die im Stadtentwicklungsausschuss durchgefallen waren. Eine Stellungnahme aus Detmold dazu liegt aber noch nicht vor.