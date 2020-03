Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). In der Corona-Krise steht auch der Wirtschaftsplan des Theaters Bielefeld auf der Kippe. Obwohl versucht werde, finanzielle Einbußen so weit wie möglich aufzufangen, könnten die Ziele wohl nicht erreicht werden, heißt es.

Eigentlich war das Theater Bielefeld für die Spielzeit 2019/2020 von einer Zuschauerzahl von 198.000 ausgegangen – bei 33 Neuinszenierungen, fünf Wiederaufnahmen (insgesamt 455 Veranstaltungen) und 60 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereiches. Bis zum 30. April haben Bühnen und Orchester aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt zur Corona-Krise den Vorstellungsbetrieb komplett eingestellt; dasselbe gilt auch für den Probenbetrieb, die Theater- und Konzertkasse ist nur telefonisch oder online zu erreichen.

Allein im März sind vier Schauspielpremieren und ein Tanzgastspiel ausgefallen, eine weitere Uraufführung des Tanztheaters im April muss mindestens verschoben werden.

Ilona Hannemann, Verwaltungsdirektorin des Theaters, sagt, es sei aktuell noch nicht möglich, finanzielle Folgen des mindestens sechswöchigen Ausfalls zu beziffern: „Das wäre nicht seriös, sondern Kaffeesatzleserei.“ Das Theater habe es nicht in der Hand, was passieren werde, so Ilona Hannemann.

„Das Theater ist ein nur schwer beweglicher Tanker“

Das Theater biete allen Ticketkäufern, die von Vorstellungsausfällen betroffen seien, Kulanzregelungen wie den Umtausch der Karten gegen einen anderen Vorstellungstermin oder gegen einen Gutschein, der innerhalb von drei Jahren eingelöst werden kann, an. Auch Abonnenten erhielten einen Umtauschschein für ausgefallene Vorstellungen.

Ilona Hannemann betont, dass der Theater- und Konzertbetrieb „am Tag X“ nicht einfach wieder von Null hochgefahren werden könne: „Das Theater ist ein nur schwer beweglicher Tanker.“ Nicht spielen zu können, sei mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden. Ilona Hannemann: „Wir haben eine große Verantwortung für das Personal.“ Man habe sich bemüht, finanzielle Aufwendungen „so weit wie möglich“ zurück zu fahren.

Die Verwaltungsdirektorin weist darauf hin, dass das Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld überwiegend öffentlich finanziert sei – abgesehen von den Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Im Plan stehen dafür für die laufende Spielzeit rund drei Millionen Euro.