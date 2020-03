Bielefeld (WB/mdel). Erneut eine positive Nachricht aus dem Bielefelder Rathaus: In den vergangenen 24 Stunden sind keine neuen Corona-Fälle hinzugekommen. Damit sind weiterhin 164 Bielefelder an dem Virus erkrankt (Stand: Dienstag, 12 Uhr).

In häuslicher Quarantäne befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung 2382 Menschen. Zum Vergleich: Am Montag waren 2248 Bielefelder in häuslicher Quarantäne.

Nicht verändert hat sich die Zahl der Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen sind. Aktuell haben weiterhin 33 Infizierte die Krankheit überwunden.