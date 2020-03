Nach Angaben von Sprecher Matthias Hertle sind die Anmeldungen auf Kurzarbeit im Zeitraum vom 1. bis 27. März in der Schätzung erfasst worden. Zum Vergleich: Im Februar waren im Agenturbezirk (Stadt Bielefeld und Kreis Gütersloh) nur 33 Anträge auf Kurzarbeit gestellt worden. 2009, als die Finanzkrise die Weltwirtschaft in Atem hielt, gingen im Gesamtjahr 1305 Betriebe in Kurzarbeit.

Wie viele Beschäftigte von der angemeldeten Kurzarbeit betroffen sein werden, lässt sich nach Angaben von Hertle derzeit nicht beziffern. In Ostwestfalen haben vom 1. bis 27. März 10.000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt.