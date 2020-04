Bielefeld (WB). Der Chorleiter des Bielefelder Chors „Can Carmina“ probt mit seinem Chor bereits seit zwei Wochen online. Nun will er einen Stream anbieten, an dem alle interessierten Chorsängerinnen und -sänger ganz einfach teilnehmen können.

Dazu braucht man nicht mehr als einen PC, ein Tablet oder Smartphone. Alle werden den Stream hören, aber für sich singen. Denn gemeinsames Singen und eine Übertragung des eigenen Gesangs zurück würde wegen der unterschiedlichen Laufzeiten nicht funktionieren. „Mir ist eine sehr gute Audio-Qualität wichtig“, betont Stefan Pollpeter und bietet daher lediglich die Tonübertragung an.

Auf der Webseite radio.cancarmina.de wurde am Dienstagabend bereits der erste Live-Stream übertragen. Bei der online-Probe singen sich die Sängerinnen und Sänger mit einfachen Liedern und Übungen ein und werden dann ein kurzes Lied lernen, das an dem Tag auf der Webseite zum Download bereit gestellt wird. Zum Abschluss können die Teilnehmer per Telefon Grüße ausrichten oder Rückmeldungen zur Probe geben.

„Viele Chöre können derzeit nicht singen, und den Leuten fehlt etwas“, ist Stefan Pollpeter überzeugt, und bietet daher diese Möglichkeit kostenlos an. „Auch wenn man nicht zusammen singt, man fühlt doch die Gemeinschaft. Und manche trauen sich dann auch mehr, weil sie nicht gehört werden.“

Stefan Pollpeter ist Chorleiter von „Can Carmina“ und von der Teilnahme bei der Fernsehsendung „Der beste Chor im Westen“ im WDR großes Publikum gewohnt. Er ist C-Musiker und Kirchenorganist und hat als Unternehmer der IT-Branche die technischen Voraussetzungen für die Übertragung mit bis zu 500 Teilnehmern geschaffen.

„Wenn es angenommen wird, ist eine wöchentliche Wiederholung denkbar“, verspricht Stefan Pollpeter und hofft auf viele Chormitglieder, die der Einladung folgen.