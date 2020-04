Zu diesem Zweck soll die Verwaltung beauftragt werden, Sofortmaßnahmen zu entwickeln, die im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten Bielefelder Unternehmen kurzfristig Aufträge und Liquidität verschaffen. Konkret geplant sind folgende Maßnahmen:

Sechs Maßnahmen

- Fortführung der Aussetzung von Beiträgen, Entgelten und Gebühren für Kinderbetreuung oder Offener Ganztagsschule, solange die Einrichtungen geschlossen sind

- Die Stadt soll unbürokratisch Bielefelder Unternehmen gestatten, ihre Abschlagszahlungen für die Gewerbesteuer 2020 durch einfachen Antrag an ihre durch Corona veränderte Geschäftslage anzupassen

●- Ausbau-, Renovierungs- oder Instandhaltungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden oder auf öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Schulen, Sport- und Grünanlagen, sollen vorgezogen, kleinteilige, nicht ausschreibungspflichtige Maßnahmen kurzfristig freihändig vergeben werden

●- Grund- und Fensterreinigungen in öffentlichen Gebäuden an Reinigungsfirmen vorzuziehen

●- Unterstützung für Liefer- und Bringdiensten von Bielefelder Geschäften, Landwirten und Gaststätten durch Verlinkung auf der städtischen Homepage

●- Zinslose Stundung von Mietzahlungen von kleinen Unternehmen, Kulturschaffenden oder Gründern in städtischen Liegenschaften

●- Aussetzung von Zwangsvollstreckungen wegen der Corona-Krise, zum Beispiel bei Mietschuldnern und Aufhebung von Stromsperren

●- Unterstützung der Bielefelder Künstlerinnen und Künstler bei Planung und Durchführung von vertraglich gegenüber städtischen Institutionen zugesicherten, nicht zu realisierenden Kulturveranstaltungen zu online-Formaten in den sozialen Medien oder anderen online-Plattformen (z.B. auch in Zusammenarbeit mit Verein Filmhaus). Dies schließt die Zahlung von üblichen Gagen mit ein, wenn die Veranstaltung online durchgeführt wird

●- Die Sparkasse wird gebeten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Handel und Handwerk, Vereine, aber auch Bürger, durch Zins- und Tilgungsaussetzungen sowie die kurzfristige Bereitstellung von Krediten möglichst unbürokratisch zu unterstützen

Außerdem wird Oberbürgermeister Pit Clausen gebeten, kurzfristig Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaften zu einem „Runden Tisch“ einzuladen. Dabei sollen konkrete Initiativen zur Stärkung der Bielefelder Wirtschaft entwickelt werden. Die Kommune müsse über die Programme von Bund und Land hinaus alle eigenen Möglichkeiten nutzen, um die Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern.

Die aktuelle Corona-Krise belaste alle Bielefelderinnen und Bielefelder sowie die Wirtschaft schwer, heißt es in der Begründung des Antrags: „ Der Handel, der seine Geschäfte schließen musste, das Handwerk, bei dem die Aufträge in den Herbst verschoben werden oder gar ganz storniert wurden, die Gastronomie, welche nur noch im Liefer- oder Abholservice tätig sein kann sind in existenzielle Probleme geraten. Bund und Land bieten bereits Hilfen an. In dieser Situation muss aber auch die Stadt Bielefeld helfen. Im Vordergrund muss die Sicherung von Unternehmen und der damit verbundenen Arbeitsplätze stehen.“