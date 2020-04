Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Ein völlig missratener Versuch eines Aprilscherzes hat bei der Bielefelder Feuerwehr am Mittwoch für viel Arbeit und Ärger gesorgt. Der Betreiber eines Nachrichten-Portals für die Region hat auf seiner Facebook-Seite verbreitet, dass Hunde, die in Bielefeld ausgeführt werden, auf städtische Anordnung hin desinfiziert würden und die Feuerwehr damit beauftragt sei. Um die Anordnung zu kontrollieren, hätten Polizei und Rettungsdienst an mehreren Stellen in der Stadt Kontrollstellen eingerichtet.