In einem Schreiben haben sich die Kaufmannschaften City und Altstadt an Oberbürgermeister Pit Clausen gewandt. „Wir sind zunehmend besorgt. Zahlreiche Mitglieder sehen sich bereits jetzt in ihrer Existenz bedroht“, sagt Dennis Bußian. Der Geschäftsführer der Firma Cooper Textilvertriebs UG & Co. KG mit zwei Filialen in Bielefeld und gleichzeitig 2. Vorsitzender der Kaufmannschaft Altstadt fordert kurzfristig funktionierende Lösungen für den stationären Einzelhandel. Die Idee ist, eine Art persönliches Einkaufen nach Terminvereinbarung zu ermöglichen. Unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen solle erlaubt werden, dass jeweils nur ein Kunde und ein Mitarbeiter im Geschäft seien. Der Laden bliebe grundsätzlich geschlossen.

Clausen hat bereits reagiert. Der OB sieht keine Möglichkeit, die Rechtsverordnung des Landes zu lockern. Erlaubt sei aber wie bisher der Versandhandel oder auch die kontaktlose Abholung unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen.