Bielefeld (WB/OH). Die 29 Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, darunter acht in OWL, fürchten wegen der Corona-Krise um ihre Existenz. Gemeinsam mit den weiteren 13 Landesverbänden des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) appellieren die Verantwortlichen in der Region an die Politik, auch für die gemeinnützigen Jugendherbergen einen Rettungsschirm aufzuspannen.