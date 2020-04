Bielefeld (WB). In Bielefeld und dem Kreis Gütersloh haben im März 4000 Firmen Kurzarbeit beantragt – so viele wie noch nie zuvor. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren es im Bezirk Bielefeld-Gütersloh im Februar nur 33. Im gesamten Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 hatten 1305 Betriebe Kurzarbeit beantragt. Zum Thema Kurzarbeit beantwortet Dominik Moch, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Bielefelder Kanzlei HRP von Hollen, Rott und Partner, die Fragen von André Best.