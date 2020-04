Feuerwehrleute beim Einsatz an der Lagerhalle in Bielefeld. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Brandbekämpfer sind am Samstagmorgen zum Entsorgungsunternehmen Suez an die Wallbrede alarmiert worden. Die automatische Brandmeldeanlage der Lagerhalle hatte gegen 5.45 Uhr Alarm ausgelöst. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden.

Foto: Christian Müller

”Bereits auf der Anfahrt hatten unsere Kräfte eine stärkere Rauchentwicklung über dem Gelände wahrgenommen. Daraufhin alarmierten wir weitere Löschabteilungen zur Unterstützung nach”, sagte Einsatzleiter Peter Palsbröker am Morgen. Bei Erkundung stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass ein größerer Abfallhaufen in der Mitte der Lagerhalle in Brand geraten war.

Fünf Atemschutztrupps waren in mehreren Einsatzabschnitten im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Da der Müll dicht geschichtet war, flammten immer wieder Glutnester auf. Mit einem Bagger des Betriebes wurde der Anfall auseinandergezogen und gezielt abgelöscht. Auch Bielefelds Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg verschaffte sich einen Überblick über den Einsatz.

60 Feuerwehrkräfte waren in dem langwierigen Einsatz gebunden. Die Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr wurden durch die Löschabteilungen Milse, Mitte und Ost tatkräftig unterstützt. Für die Einsatzkräfte gab es Heißgetränke und Brötchen vom Verpflegungszug der Löschabteilung Jöllenbeck. Um kurz nach acht Uhr war Wachwechsel und die neue 24-Stunden-Mannschaft übernahm das Löschen.

Zwischenzeitlich wurde dem Löschwasser Schaummittel zugeführt, um die Glutnester zu ersticken. Eine Kanalsperre verhinderte das Eindringen von kontaminiertem Löschwasser in die Umwelt. Der Einsatz dauerte am Samstag bis um 13.30 Uhr. Ob die Halle durch das Feuer Schaden erlitten hatte und was ursächlich für den Brand war, stand am Morgen nicht fest.