Bielefeld (WB). 224 Menschen in Bielefeld sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind Stand Montagmittag zwei mehr als noch am Sonntag.

Von den positiv getesteten Personen sind inzwischen 86 Menschen genesen, genau so viele wie am Vortag. 25 positiv getestete Personen müssen sich zur Zeit im Krankenhaus behandeln lassen, acht davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. In Quarantäne befinden sich aktuell 2.380 Menschen, 186 weniger als am Sonntag. Die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Menschen liegt derzeit nicht vor.

Am Wochenende hat das Ordnungsamt 130 Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt. Die Toleranzschwelle scheint offenbar nachzulassen.