Bielefeld (WB/abe). 233 Menschen in Bielefeld sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind Stand Dienstag, 13.30 Uhr, neun mehr als noch am Montag.

Von den positiv getesteten Personen sind inzwischen 101 Menschen genesen, 15 mehr als am Vortag. 20 positiv getestete Menschen - fünf weniger als einen Tag zuvor - müssen sich zur Zeit im Krankenhaus behandeln lassen, acht davon liegen nach wie vor auf der Intensivstation. Drei davon beatmet, ein Rückgang von 5. In Quarantäne befinden sich aktuell 1987 Menschen, 393 weniger als am Montag.

Am Wochenende hat das Ordnungsamt 130 Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt. Die Toleranzschwelle scheint offenbar nachzulassen.

Oberbürgermeister Pit Clausen hat sich am Montagabend in einer Videobotschaft an die Bielefelder gewandt. Wörtlich sagte der OB: „Es wird schlimmer kommen, bevor es hoffentlich irgendwann besser wird.“

Auch die Kommunalwahl am 13. September könnte möglicherweise von der Corona-Krise betroffen sein. Es gibt in Bielefeld erste Stimmen, wonach der Termin nicht mehr zu halten ist.