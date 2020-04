Ubbedissen (WB). Die Stadtwerke und ihr Tochterunternehmen Bitel treiben den Ausbau des Glasfasernetzes voran. Das nächste Stadtviertel, in dem die neuen Leitungen verlegt werden sollen, ist Ubbedissen. Die Vermarktung der Anschlüsse ist am Montag gestartet.

Bis zum 30. Juni haben dann Hausbesitzer, Unternehmen und Gewerbetreibende in Ubbedissen die Möglichkeit, sich für einen der schnellen Internetanschlüsse zu entscheiden. Die Glasfaserkabel sollen ab Herbst 2020 rund um die Detmolder Straße, Linnenstraße, Bollstraße und Dingerdisser Heide verlegt werden, so dass dort ab Sommer 2021 die ersten Kunden mit bis zu 400 MBit/s im Internet surfen können.

Läufe die Vermarktungsphase positiv, könnten 1445 Gebäude mit 2325 Haushalten in Bielefelds Osten von einem Glasfaseranschluss profitieren, so die Stadtwerke.

In den nächsten Jahren wollen die Stadtwerke und Bitel insgesamt etwa 280 Millionen Euro in ein flächendeckendes Glasfasernetz für Bielefeld investieren. 2019 waren bereits Glasfaseranschlüsse in den Gewerbegebieten Fabrikstraße, Brönninghauser Straße, Grafenheider Straße und in den Stadtteilen Altenhagen, Brake und Sudbrack vermarktet und teilweise auch schon gebaut worden. Während in Sudbrack und Altenhagen der Ausbau abgeschlossen ist, wird aktuell in Brake gearbeitet. Dort können voraussichtlich ab Herbst 2020 die ersten Kunden mit Highspeed im Internet surfen.

Jetzt wollen Stadtwerke und Bitel in Ubbedissen Glasfaser vermarkten. Zurzeit surfen die Ubbedissser nach Angaben der Stadtwerke durchschnittlich mit einer DSL-Geschwindigkeit von 16 Megabit/Sekunde.

Hausanschluss kostet 100 Euro

In der Vermarktungsphase bis 30. Juni kostet ein Hausanschluss in Ubbedissen für einen Privathaushalt 100 Euro. Nach dem Ausbau werden die Kosten laut Stadtwerke deutlich höher sein und bei 1547 Euro liegen. Um einen Hausanschluss zu erhalten, ist auch ein Bitel-Vertrag nötig. Falls Interessenten noch bei einem anderen Anbieter gebunden sind, startet der Vertrag im Anschluss an die bestehende Laufzeit. Andreas Niehaus, Vertriebsleiter der Bitel, sagt: „Wir stoßen in den Ausbaugebieten auf großes Interesse, da Unternehmen ebenso wie Privathaushalte im Zuge der Digitalisierung auf Highspeed-Geschwindigkeiten angewiesen sind. Wir bauen im ersten Schritt bewusst Gebiete aus, die bisher schlecht versorgt waren.“

Infolge der Corona-Situation erfolgt die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse mit Bitel-Produkten allerdings ausschließlich telefonisch. Alle interessierten Ubbedisser Privathaushalte können sich über die Internetseite www.gigabitel.de oder unter Telefon 0521/511155 melden, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.

Auch Unternehmer werden über das Ausbaugebiet Ubbedissen informiert. Der Bitel-Geschäftskundenvertrieb wird die ansässigen Gewerbetreibenden und Dienstleister dazu anschreiben und Gespräche per Telefon zum Glasfaserhausanschluss und zu den Bitel -Businessprodukten führen.